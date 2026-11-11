Skurriler Streit zu Sicherheit
Nach Übergriffen in Zügen: Tiroler Zugbegleiter bald mit Videokameras?
Bodycams müssen ab Jahresbeginn 2027 in ganz Österreich auf problematischen Verbindungen zu schwierigen Zeiten verwendet werden.
© ÖBB, Rita Falk
Auch in manchen Tiroler Zügen gibt es ein Sicherheitsthema, darüber herrscht Einigkeit. Uneinig ist man sich bei der Problemlösung. In ganz Österreich plus Osttirol können Zugbegleiter freiwillig Bodycams benützen. Auch in Nordtirol und Vorarlberg soll das möglich werden.
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