Gewalt in der Bahn

Skurriler Streit zu Sicherheit: Warum Tiroler Zugpersonal bald Bodycams nutzen kann

Bodycams müssen ab Jahresbeginn 2027 in ganz Österreich auf problematischen Verbindungen zu schwierigen Zeiten verwendet werden.
© ÖBB, Rita Falk
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Auch in manchen Tiroler Zügen gibt es ein Sicherheitsthema, darüber herrscht Einigkeit. Uneinig ist man sich bei der Problemlösung. In ganz Österreich plus Osttirol können Zugbegleiter freiwillig Bodycams benützen. Auch in Nordtirol und Vorarlberg soll das möglich werden.

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