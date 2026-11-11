Neues Restaurant, 13.000 Gäste: Burg Heinfels zieht erfolgreiche Bilanz

Mit über 13.000 Gästen, vielen Konzerten und einer neuen Gastronomie blickt Burg Heinfels auf eine erfolgreiche Saison zurück. Nach einem intensiven Jahr zwischen Kultur, Sport und Geschichte verabschiedet sich die Osttiroler Festungsanlage nun in die Winterpause.

Heinfels - Insgesamt 10.230 Museumsbesucher und rund 3.100 Gäste bei verschiedenen Veranstaltungen strömten in den vergangenen Monaten auf die Burg. Sportlich ging es beim 7. Heinfelser Turmlauf zur Sache. Die Läufer mussten 1.100 Meter, 140 Höhenmeter und 265 Stufen bis zur Burgspitze überwinden. Erstmals wurde das Rennen live auf einer LED-Videowall übertragen. Auch der Nachwuchs zeigte Flagge: 29 Kinder gingen an den Start, was ein Plus gegenüber dem Vorjahr bedeutete.

© Peter Leiter

Konzertvielfalt und ausverkaufter Leseabend

Kulturell bot der Heinfelser Burgsommer ein breites Spektrum. Musikalisch reichte der Bogen vom Südtiroler Trio Cordes y Butons über die Formationen Tschentig, Trianima, Cobario und Opas Diandl bis hin zum Konzert „Schubert meets Grönemeyer“ im neu restaurierten Innenhof des Westtrakts.

Für literarischen Nervenkitzel sorgte der Heinfelser Autor Bernhard Aichner: Am 15. Oktober präsentierte er sein Buch „Totenfrau – Die Rückkehr“ vor ausverkauftem Haus und gewährte dabei auch Einblicke in seine schriftstellerischen Anfänge.

Blick in die Geschichte

Beim „Tag des Denkmals“ Ende September rückte die Zeit vor der Errichtung der mittelalterlichen Festung in den Fokus. Der Archäologe Harald Stadler nahm das Publikum mit auf eine Zeitreise von der Jungsteinzeit bis ins frühe Mittelalter.

Museumsleiterin Ramona Trojer unterstreicht die Bedeutung dieser Erkenntnisse: „Die archäologischen Untersuchungen zeigen, dass die Geschichte des Heinfelser Burghügels über die mittelalterliche Burg hinausreicht. Sie helfen uns, den historischen Ort zu verstehen und diesen für unsere Besucherinnen und Besucher zu vermitteln.“

© Peter Leiter

Ein wesentlicher Schritt für die Zukunft war die Eröffnung der Gastwirtschaft im restaurierten Westtrakt. Damit verfügt die Anlage neben dem Museum und dem Veranstaltungsbereich nun über ein drittes Standbein.

Peter Leiter, Obmann des Museumsvereins Burg Heinfels, erklärt dazu: „Mit der Eröffnung der Gastronomie wurde ein Schritt in der Entwicklung der Burg gesetzt. Unser Ziel ist es, die Bereiche – Museum, Kultur und Kulinarik – miteinander zu verbinden.“