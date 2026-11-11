Mussten Tirol verlassen
Nach Abschiebung von fünfköpfiger Familie: Das sagt die zuständige Behörde
Das BFA (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) in Wien ist zuständig für Abschiebungen. Davon ist auch eine georgische Familie aus Tirol betroffen.
© APA/Herbert Neubauer
Vor einigen Tagen wurde ein georgisches Paar mit drei kleinen Kindern aus ihrer Tiroler Heimatgemeinde ausgewiesen. Das jüngste Kind ist erst ein halbes Jahr alt. Zuständig ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Wien. Dort gibt man sich zugeknöpft.
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