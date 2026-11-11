Meilenstein in Schwaz: Bildungszentrum für Pflegeberufe feiert Firstfeier

Der Rohbau steht, das Dach ist dicht: Das neue Bildungszentrum für Pflegeberufe in Schwaz feierte am 11. November 2026 Firstfeier. Läuft weiterhin alles nach Maß, startet der Schulbetrieb pünktlich im Herbst 2027.

SCHWAZ – Die Handwerker und Verantwortlichen zogen am Mittwoch eine positive Zwischenbilanz auf der Baustelle in Schwaz. Neben den sichtbaren Fortschritten an der Außenhülle laufen im Inneren des Gebäudes bereits die nächsten Schritte auf Hochtouren: Im dritten Obergeschoss hoben Spezialkräfte bereits fertige Badzellen ein, parallel dazu laufen die Trockenbauarbeiten sowie die Aufstellung der Elektro- und Haustechnik.

Zur traditionellen Firstfeier kamen unter anderem Landesrätin Cornelia Hagele, Gemeindeverbandsobmann Franz Hauser, Bildungszentrum-Direktorin Gertrud Vogler-Harb, die Kollegiale Führung des Bezirkskrankenhauses Schwaz sowie Vertreter der 39 Verbandsgemeinden zusammen.

„Ausbildungsbedingungen sind eine Voraussetzung, um Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen und auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Mit dem neuen Bildungszentrum für Pflegeberufe in Schwaz investieren wir in eine Ausbildung, stärken den Pflegeberuf und schaffen damit eine Grundlage für die Versorgung der Tiroler Bevölkerung“, betont Landesrätin Cornelia Hagele.

Nachhaltige Bauweise spart 50 Tonnen CO₂

Auch Gemeindeverbandsobmann Franz Hauser verweist auf die strategische Bedeutung für die Region: „Mit dem Neubau des Bildungszentrums für Pflegeberufe schaffen wir eine Grundlage für die Ausbildung von Pflegefachkräften in unserer Region. Als Gemeindeverband ist es uns ein Anliegen, die Ausbildung im Pflegebereich zu stärken und Menschen Rahmenbedingungen für ihren beruflichen Weg zu bieten. Damit investieren wir in die Zukunft der Gesundheitsversorgung in unserer Region.“

Beim Bau setzen die Planer auf eine nachhaltige Hybridbauweise. Während die tragende Struktur aus Stahlbeton besteht, sind die nicht tragenden Außenwände aus vorgefertigten Holzelementen gefertigt. Bei den Fenster- und Glasfronten kommt recyceltes Aluminium zum Einsatz. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Fassade spart dieser Schritt rund 50 Tonnen CO₂ ein.