Wo sich alles in Schwaz um Frauengesundheit drehte

Die Tiroler Frauengesundheitsstraße hat ihren siebten Stopp erreicht. Rund 700 Besucherinnen und Besucher nutzten das Informations- und Beratungsangebot des Landes Tirol bisher. An zehn verschiedenen Stationen dreht sich alles um die weibliche Gesundheit – eine Initiative, die sich ausdrücklich auch an Männer richtet.

SCHWAZ – Der weibliche Körper durchläuft im Laufe des Lebens markante Veränderungen – von der ersten Menstruation über Schwangerschaft und Geburt bis hin zur Menopause. Gleichzeitig äußern sich viele Krankheiten bei Frauen mit anderen Symptomen und Risikofaktoren als bei Männern, was nicht selten zu verzögerten Diagnosen führt. Gezielte Aufklärung und ein geschärftes Bewusstsein stehen deshalb im Mittelpunkt der landesweiten Tour.

Gesundheit von Frauen im Fokus

„Als Gesellschaft müssen wir die Gesundheit von Frauen in den Mittelpunkt stellen. Frauen sind mit anderen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert als Männer und zeigen bei manchen Erkrankungen andere Symptome. Wer Risiken erkennt und informiert ist, kann für die eigene Gesundheit tun. Die Frauengesundheitsstraße bietet dafür die Möglichkeit - und es freut mich, dass sie in Schwaz auf Interesse stößt“, betont Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.

Frauenlandesrätin Eva Pawlata hebt hervor, dass die Initiative die gesamte Bevölkerung anspricht: „Frauengesundheit ist keine Privatsache und nicht nur Frauensache. Sie betrifft Familien, Partner und Angehörige. Deshalb lade ich Frauen und Männer ein, die Frauengesundheitsstraßen des Landes zu besuchen. Am Programm stehen Beratungen zu psychischer Gesundheit, zur Ernährung und eine 'First Love Ambulanz'. Mit dieser Bandbreite decken wir die Lebensphasen und Bedürfnisse von Frauen bzw. Mädchen ab.“

Gesundheitsthemen an öffentlichen Orten verhandeln: das ist das Konzept der Frauengesundheitsstraße (im Bild: die Frauengesundheitsstraße in den Stadtgalerien Schwaz). © Land Tirol / Neuner

Vielfältiges Check-Angebot vor Ort

An den zehn Themenstationen stehen Fachleute unter anderem der tirol kliniken, der Medizinischen Universität Innsbruck und der fh gesundheit für Fragen und Gesundheitschecks bereit. Das Angebot reicht von EKG- und Blutdruckmessungen über die Bestimmung von Cholesterin- und Herzrisikowerten bis hin zur Analyse der Körperzusammensetzung. Neben Ernährungsberatung und psychologischer Hilfe bietet die Tour auch Informationen zur Stammzellspende sowie Beratungen rund um Kinderwunsch, Endometriose und Verhütung.