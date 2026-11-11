Elektra Bregenz Belegschaft: Auch 23 Jahre nach Schließung noch ein Team
Viele MitarbeiterInnen erinnern sich bis heute gern an ihre Zeit im Vomper Unternehmen. „Das Betriebsklima war einzigartig“, sagen sie. 23 Jahre nach der Betriebsschließung wurde zum Treffen geladen. In zwei Jahren soll die Runde noch größer werden.
Stans, Vomp – Wenn sich MitarbeiterInnen auch Jahrzehnte nach der endgültigen Betriebsschließung zusammenfinden, um in Erinnerungen über ihre damalige Arbeit zu schwelgen, dann hat der Chef vieles richtig gemacht. Das zeigt sich am Beispiel von Elektra Bregenz.
Die Unternehmenszentrale und der Produktionsstandort des Haushaltsgeräteherstellers in Vomp wurde mit Jahresende 2003 geschlossen.
Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen haben nach 23 Jahren ein sogenanntes Erinnerungstreffen organisiert. „Was schon insofern schwer genug war, da Telefonnummern, Email-Adressen und sonstige Kontakte ja zu suchen waren“, schildert Heidemarie Aichner, langjährige Personalleiterin bei Elektra Bregenz. Mit Inseraten in der Tiroler Tageszeitung und mündlichem Weitersagen wurde die Suche nach ehemaligen MitarbeiterInnen unterstützt.
Am 30. Oktober war es dann soweit. Im Gasthof Marshall in Stans war man gespannt, wer von den zuletzt tätigen 250 Mitarbeitern erscheinen würde. „Zirka 50 davon konnten vorab erreicht werden, 30 Mitarbeiter sind zum Treffen gekommen“, bilanziert Aichner.
Eindrücke vom „Erinnerungs-Treffen“
Sogar Heinz W. Böhler, der damalige Vorstand, der 2002 in Pension ging, kam aus Vorarlberg angereist. In seiner Rede berichtete der fitte 85-Jährige über seine 18 Jahre Elektra Bregenz in Tirol mit allen Höhen und Tiefen, sichtlich und hörbar emotional berührt. Heidemarie Aichner hielt eine launige Eröffnungsrede. Zudem brachte sie in Büchern gebunden, die Mitarbeiter-Zeitungen aus den Jahren 1987 – 2001 mit. Begeistert wurden diese rundum gegeben und mit viel Lachen und Staunen durchgeblättert.
„Das Betriebsklima war einzigartig bei Elektra Bregenz. Viele sagten bei unserem Treffen, dass sie das in der Form danach nie mehr erlebt hätten“, berichtet die ehemalige Mitarbeiterin Erika Steiner. Der sehr lange Abend habe ein ungemein kameradschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl gezeigt, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind, ergänzt Aichner. In zwei Jahren ist es 25 Jahre her, dass sich die Betriebstüren in Vomp für immer schlossen. Das dafür geplante Treffen soll noch größer werden. „Wir hoffen, dass wir bis dahin noch mehr ehemalige Angestellte erreichen“, sagt Aichner.
- Verlagerung nach Tirol (1985): Nach der Übernahme der Tirolia-Werke verlegte Elektra Bregenz die Produktion von Vorarlberg nach Vomp.
- das 100-jährige Firmenjubiläum wurde 1993 gefeiert
- Eigentümerwechsel (2002): Nach der Insolvenz der Muttergesellschaft Brandt übernahm der türkische Arçelik-Konzern (heute Beko Grundig Österreich AG) das Unternehmen.
- Produktionsende in Tirol (2003): Kurz nach der Übernahme wurde die Produktion in Vomp im Jahr 2003 endgültig eingestellt und die Zentrale nach Wien verlegt. Die Geräte werden heute im Ausland gefertigt.
- Heutige Marke: Unter dem Namen elektrabregenz werden weiterhin Haushaltsgeräte in Österreich vertrieben, die Verwaltung sitzt heute im 23. Wiener Bezirk.
- Jährlicher Ausstoß in den Spitzenzeiten: In den späten 1990er-Jahren erwirtschaftete die Produktion in Vomp mit rund 450 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,3 Milliarden Schilling (ca. 94,5 Millionen Euro) und wies eine Exportquote von 78 % auf. Zu dieser Zeit verließen jährlich schätzungsweise mehrere hunderttausend Großgeräte (insbesondere Herde, Kochmulden und Mikrowellen) das Werk.
- Das Ende der Produktion: Zum Zeitpunkt der Schließung im Jahr 2003 durch den Mutterkonzern Arçelik waren in der reinen Produktion noch 187 Mitarbeiter beschäftigt. Da die Fertigung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als international wettbewerbsfähig galt, lag die Auslastung bereits deutlich unter den Spitzenwerten der Vorjahre.
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