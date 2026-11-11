Elektra Bregenz Belegschaft: Auch 23 Jahre nach Schließung noch ein Team

Viele MitarbeiterInnen erinnern sich bis heute gern an ihre Zeit im Vomper Unternehmen. „Das Betriebsklima war einzigartig“, sagen sie. 23 Jahre nach der Betriebsschließung wurde zum Treffen geladen. In zwei Jahren soll die Runde noch größer werden.

Stans, Vomp – Wenn sich MitarbeiterInnen auch Jahrzehnte nach der endgültigen Betriebsschließung zusammenfinden, um in Erinnerungen über ihre damalige Arbeit zu schwelgen, dann hat der Chef vieles richtig gemacht. Das zeigt sich am Beispiel von Elektra Bregenz.

Die Unternehmenszentrale und der Produktionsstandort des Haushaltsgeräteherstellers in Vomp wurde mit Jahresende 2003 geschlossen.

Der ehemalige Firmenchef Heinz W. Böhler kam aus Vorarlberg angereist. © Aichner

Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen haben nach 23 Jahren ein sogenanntes Erinnerungstreffen organisiert. „Was schon insofern schwer genug war, da Telefonnummern, Email-Adressen und sonstige Kontakte ja zu suchen waren“, schildert Heidemarie Aichner, langjährige Personalleiterin bei Elektra Bregenz. Mit Inseraten in der Tiroler Tageszeitung und mündlichem Weitersagen wurde die Suche nach ehemaligen MitarbeiterInnen unterstützt.

Am 30. Oktober war es dann soweit. Im Gasthof Marshall in Stans war man gespannt, wer von den zuletzt tätigen 250 Mitarbeitern erscheinen würde. „Zirka 50 davon konnten vorab erreicht werden, 30 Mitarbeiter sind zum Treffen gekommen“, bilanziert Aichner.

Eindrücke vom „Erinnerungs-Treffen“ open_in_full

Sogar Heinz W. Böhler, der damalige Vorstand, der 2002 in Pension ging, kam aus Vorarlberg angereist. In seiner Rede berichtete der fitte 85-Jährige über seine 18 Jahre Elektra Bregenz in Tirol mit allen Höhen und Tiefen, sichtlich und hörbar emotional berührt. Heidemarie Aichner hielt eine launige Eröffnungsrede. Zudem brachte sie in Büchern gebunden, die Mitarbeiter-Zeitungen aus den Jahren 1987 – 2001 mit. Begeistert wurden diese rundum gegeben und mit viel Lachen und Staunen durchgeblättert.

„Das Betriebsklima war einzigartig bei Elektra Bregenz. Viele sagten bei unserem Treffen, dass sie das in der Form danach nie mehr erlebt hätten“, berichtet die ehemalige Mitarbeiterin Erika Steiner. Der sehr lange Abend habe ein ungemein kameradschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl gezeigt, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind, ergänzt Aichner. In zwei Jahren ist es 25 Jahre her, dass sich die Betriebstüren in Vomp für immer schlossen. Das dafür geplante Treffen soll noch größer werden. „Wir hoffen, dass wir bis dahin noch mehr ehemalige Angestellte erreichen“, sagt Aichner.