„Kein Streit mehr über Windräder“: Van der Bellens Appell bei der COP31

Der Bundespräsident forderte in Antalya ein Ende der Ausreden beim Klimaschutz. Die weltweiten Emissionen an klimaschädlichen Treibhausgasen gehen zwar zurück, aber zu langsam. Österreich ist bei den Anstrengungen nur im unteren Mittelfeld.

„Hören wir auf, zu streiten, ob Windräder schick aussehen oder nicht. Fangen wir lieber an, unsere Ideen zu verwirklichen“: Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzte seinen Auftritt bei der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya am Mittwoch dafür, auf eine Senkung der Emissionen von Treibhausgas zu drängen. „Weg mit den Ausreden“, mahnte er, „wir tun noch viel wenig. Und viel zu langsam.“

Wir tun noch viel wenig. Und viel zu langsam. Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Als Symbol für die bedrohte Umwelt hatte Van der Bellen österreichisches Wasser mitgebracht. Lange habe man gedacht, dass sauberes Wasser in Österreich selbstverständlich sei. Im Hitzesommer 2026 sei es an manchen Orten aber knapp geworden.

Klimakonferenz mit 90.000 Teilnehmern

Bei der zweiwöchigen Konferenz mit mehr als 90.000 Teilnehmern beraten mehr als 190 Staaten über die Eindämmung der Klimakrise und Finanzhilfen für arme Länder, von denen viele besonders unter den fatalen Folgen leiden. Dazu zählen je nach Region heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Waldbrände sowie Unwetter und Überschwemmungen.

Fossile Brennstoffe müssen den Weg der Dinosaurier gehen UNO-Generalsekretär António Guterres

Am Wort war am Mittwoch auch UNO-Generalsekretär António Guterres. Er rief ebenfalls zur Abkehr von fossilen Energieträgern auf. „Fossile Brennstoffe müssen den Weg der Dinosaurier gehen“, sagte er. Das Problem sei nur: Die ausgestorbenen Dinosaurier hätten keine Lobby gehabt – „aber die fossilen Brennstoffe haben eine“. Die Strategie dieser Lobby sei einfach: „Verdreht die wissenschaftlichen Fakten, haltet die Politik auf, verzögert das Handeln.“

Österreich im unteren Mittelfeld

Wie es um die weltweiten Anstrengungen steht, zeigt der Klimaschutz-Index (CCPI) der Umweltorganisationen Germanwatch und NewClimate Institute. Global sind die klimaschädlichen Emissionen zum ersten Mal seit der Covid-19-Pandemie zurückgegangen. Die Fortschritte seien aber zu langsam, betonen die Autoren des Index.

Das Klima-Ranking CCPI bewertet seit zwanzig Jahren den Klimaschutz von 64 Ländern sowie der EU. Zusammen sind sie für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.