Comeback der Freestyle-Party
Tausende wollen zu „Airdrenaline“: Am Innsbrucker Bergisel geht jetzt nichts mehr
Kilian Strobl, Andrew und Samuel Zanon – die zwei Erfinder des neuen Namens flankieren den Initiator. Ihr Credo: „Die Veranstaltung prägte die Stadt nachhaltig!“
© Falk, gepa
In einer Bar in Taipei erfanden zwei junge Innsbrucker den Namen des Air & Style-Nachfolge-Events „Airdrenaline“. Neben Kilian Strobl gestaltete auch Samuel, Sohn von Initiator Andrew Hourmont, die Neuauflage am 27/28. November am Bergisel. Die ist seit dem Wochenende ausverkauft – und birgt einige Überraschungen.
Kommentare