Tausende wollen zu „Airdrenaline“: Am Innsbrucker Bergisel geht jetzt nichts mehr

In einer Bar in Taipei erfanden zwei junge Innsbrucker den Namen des Air & Style-Nachfolge-Events „Airdrenaline“. Neben Kilian Strobl gestaltete auch Samuel, Sohn von Initiator Andrew Hourmont, die Neuauflage am 27/28. November am Bergisel. Die ist seit dem Wochenende ausverkauft – und birgt einige Überraschungen.