GTA 6-Hype erreicht auch Kinder: Was Eltern über das Spiel wissen sollten

GTA 6 ist noch nicht offiziell erschienen – das Videospiel beschäftigt neben erwachsenen Fans aber auch viele Kinder und Jugendliche schon jetzt. Medienexperte Florian Buschmann erklärt, warum der Hype längst im Kinderzimmer angekommen ist und welche Fragen Eltern noch vor dem Release am 19. November klären sollten.