Medienexperte klärt auf
GTA 6-Hype erreicht auch Kinder: Was Eltern über das Spiel wissen sollten
Die offizielle USK-Einstufung noch aus. Dass die Vorgänger-Reihen erst ab 18 Jahren freigegeben wurden, liegt an den Inhalten. Es kommen Gewalt, Drogen, Vulgärsprache und expliziten Szene vor.
© CHRIS DELMAS
GTA 6 ist noch nicht offiziell erschienen – das Videospiel beschäftigt neben erwachsenen Fans aber auch viele Kinder und Jugendliche schon jetzt. Medienexperte Florian Buschmann erklärt, warum der Hype längst im Kinderzimmer angekommen ist und welche Fragen Eltern noch vor dem Release am 19. November klären sollten.
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