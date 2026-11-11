Ausscheidung als Relikt: Wie Urin zum „Denkmal für die Zukunft“ wird

Zum Abschluss ihres Biennale-Beitrags „Seaworld Venice“ verdichtet Florentina Holzinger sieben Monate lang gesammelte Hinterlassenschaften des Publikums zu einem Relikt. Eine letzte „Étude“ beendet am 21. November die Aktion im Österreich-Pavillon.

Venedig – Eine „Closing Étude“ am 21. November markiert das Finale von Florentina Holzingers „Seaworld Venice“, dem österreichischen Beitrag zur 61. Kunstbiennale in Venedig. Die Künstlerin und ihr Team bringen damit ihre Auseinandersetzung mit Reinigungsritualen und Erneuerungszyklen zum Abschluss. Der Österreich-Pavillon ist am 21. November letztmals für Besucher geöffnet.

Über sieben Monate hinweg konnten Besucherinnen und Besucher in eigens aufgestellten mobilen Toiletten Urin zum Kreislauf der Installation beitragen. Dieser wurde gefiltert und in das Wassersystem der Installation eingespeist. Die destillierten Überreste der im Pavillon gesammelten Körperflüssigkeiten sollen nun, wie es in einer Aussendung heißt, als „Denkmal für die Zukunft“ dienen.

Kläranlage, Vergnügungspark und Sakralraum

Das klingt drastisch, folgt aber der Logik des gesamten Projekts. Holzinger hat den österreichischen Pavillon als eine Art Mischwesen aus Unterwasser-Vergnügungspark, Kläranlage und Sakralraum angelegt. Wasser und Körperflüssigkeiten werden dabei in einen technisch gesteuerten Kreislauf eingespeist. Mit der Arbeit verhandelt die Künstlerin Vorstellungen von Reinheit und Verschmutzung ebenso wie das Verhältnis zwischen Körper, Natur und Technik.

„Seaworld Venice“ läuft seit dem 9. Mai und umfasst neben der permanenten Live-Installation im Pavillon Performances und ortsspezifische „Études“ in Venedig und seiner Lagune. Kuratiert wurde der österreichische Beitrag von Nora-Swantje Almes.

Holzinger zählt zu den international bekannten österreichischen Choreografinnen und Performancekünstlerinnen. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Tanz, Performance, Oper und Theater. Extreme Körperlichkeit, Ausdauer und die Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Konventionen gehören zu den wiederkehrenden Elementen ihres Werks.

Von Venedig bis Bozen

Die Études beschränkten sich allerdings nicht auf Venedig. Zu den Satellitenprojekten von „Seaworld Venice“ gehörte auch eine „Stadion Étude“, die Holzinger im September beim Transart-Festival in Bozen aufführte. Im Europa-Stadion ließ sie einen Heißluftballon mit einer großen Glocke aufsteigen, während Musikkapelle und Zither regionale Volksmusik und alpine Motive aufgriffen.

Performerinnen setzten ihre Körper ein, um Glocken zum Klingen zu bringen. Die Arbeit griff damit auch die historische Bedeutung von Kirchenglocken für Religion, Territorium und lokale Identität in Südtirol auf. Das Fußballstadion wurde zum Ort eines zeitgenössischen kollektiven Rituals und damit gewissermaßen zur modernen Kathedrale.

Weitere Satellitenprojekte der Reihe wurden bei den Wiener Festwochen, in der Nitsch Foundation und im Kunsthaus Bregenz präsentiert.

Ein Relikt bleibt zurück

Nach Angaben des österreichischen Pavillons zeichnet die abschließende Étude die materielle Verwandlung vom festen in den flüssigen Zustand nach, „aus der ein Relikt hervorgeht“. Präsentiert wird das Ergebnis des abschließenden Transformationsprozesses am 22. November vor dem dann geschlossenen Österreich-Pavillon.

Danach zieht „Seaworld Venice“ weiter: Im Frühjahr 2027 wird das Projekt in adaptierter Form im Berliner Gropius Bau gezeigt. Anschließend sind weitere Stationen in der Kunsthalle Wien und beim Kunstraum Amant in New York vorgesehen. (APA, TT)