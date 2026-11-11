Küchenbrand in Ampass: 68-Jährige nach Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Ampass ist am Mittwochnachmittag eine 68-Jährige verletzt worden. Die Frau hatte Rauchgas eingeatmet und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Hall gebracht. Laut Polizei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.

Das Feuer war gegen 16.30 Uhr durch angebrannte Speisen ausgebrochen. Die 68-Jährige und ein 66-Jähriger konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen.