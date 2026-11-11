Die „Star Mütze“ wird 25: Wie der Tirol-Klassiker um die Welt ging

Eigentlich war sie nur als kleines Werbegeschenk gedacht. 25 Jahre später hat die Tiroler „Star Mütze“ längst ihren Weg rund um die Welt gefunden.

Angefangen hat alles mit gerade einmal 500 Stück. Ende der 1990er-Jahre wurde die heute bekannte Tiroler „Star Mütze“ als Werbegeschenk in der Snowboard-Szene verteilt. Das Schneeflockenmuster kam offenbar gut an: Immer häufiger tauchte die Frage auf, wo es die Mütze eigentlich zu kaufen gebe. 2001 wurde schließlich eine eigene Verkaufsstelle geschaffen. Heuer feiert die „Star Mütze“ ihren 25. Geburtstag.

Was ursprünglich vor allem SnowboarderInnen erreichen sollte, entwickelte sich mit den Jahren zu einem weithin sichtbaren Tirol-Symbol. Charakteristisch geblieben ist das Schneeflockenmuster mit Tirol-Schriftzug. Getragen wird die Mütze längst nicht mehr nur in Tirol: Fotos und Erinnerungen, die anlässlich des Jubiläums gesammelt wurden, erreichten die Lebensraum Tirol Gruppe unter anderem aus Alaska, Finnland und New York.

Bis Februar 2027 können persönliche Geschichten mit der Star-Mütze für die Star-Wall eingereicht werden. © Lebensraum Tirol Gruppe/Mühleder

Erinnerungen aus aller Welt

Wie viele persönliche Geschichten mittlerweile mit der Mütze verbunden sind, soll derzeit eine Jubiläumswand im „Moments Tirol“ am Innsbrucker Franziskanerplatz zeigen. Dort werden eingesandte Fotos und Erlebnisse präsentiert. Weitere Beiträge können noch bis Februar 2027 eingereicht werden.

Am Mittwoch wurde der 25. Geburtstag der „Star Mütze“ in Innsbruck gemeinsam mit einigen ihrer Wegbegleiter gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Josef Margreiter, Mitbegründer des Tirol Shops, Designer Thomas Aichner, die damalige Tirol-Werbung-Mitarbeiterin Birgit Neururer und der frühere Snowboardstar Gitti Köck.