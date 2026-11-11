Hunderttausende bejubeln Papst bei Rückkehr nach Peru

Papst Leo XIV. ist bei der Rückkehr in sein zweites Heimatland Peru von mehreren Hunderttausend Menschen begeistert empfangen worden. Auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Lima standen die Menschen entlang der Straßen über viele Kilometer dicht an dicht. Der Vatikan bezifferte ihre Zahl unter Berufung auf örtliche Behörden auf bis zu drei Millionen.

Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in dem südamerikanischen Land verbracht. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

In einer ersten Rede rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die zerstrittenen politischen Lager des Landes zur Verständigung auf. Viele Probleme ließen sich "am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen". Das 35-Millionen-Einwohner-Land leidet seit vielen Jahren notorisch unter politischer Instabilität. Zudem wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Ein Viertel der Bevölkerung gilt als arm.

Leo wurde am Mittwoch (Ortszeit) am Flughafen von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist bereits das neunte Staatsoberhaupt binnen zehn Jahren. Durch den Besuch "ihres" Papstes erhoffen sich viele Peruaner bessere Zeiten. Immer wieder waren Sprechchöre "El Papa es peruano" ("Der Papst ist Peruaner") zu hören.

Leo wird sich bis Montag in seiner alten Heimat aufhalten - nach Uruguay und Argentinien die letzte Station einer zwölftägigen Südamerika-Reise. Für einen Besuch in den USA gibt es hingegen nach wie vor keinen Termin. Zwischen dem ersten Papst aus den Vereinigten Staaten und Präsident Donald Trump gab es zuletzt auch öffentlich Meinungsverschiedenheiten, etwa bei den Themen Iran-Krieg oder Migration. Eine Einladung zum 250-jährigen Bestehen der USA schlug Leo aus.

Dafür nannte der 71-Jährige bei einem Empfang im Nationaltheater Peru seine "Heimat". Daraufhin gab es lauten Applaus. Der einstige "Padre Robert" - geboren in Chicago als Robert Francis Prevost - fügte sichtlich gerührt hinzu: "Heute verstehe ich, wie viel von diesem Land in mir weiterlebt und wie viel von meiner eigenen Geschichte auch Euch gehört."

Er ließ aber auch die Gelegenheit nicht aus, mahnende Worte an die Parteien zu richten. "Ich möchte alle ermutigen, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die Bereitschaft zur Begegnung zu pflegen." Im Beisein von Präsidentin Fujimori rief er die Politik dazu auf, Gräben zu überwinden. "Gelebte Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass niemand alle Antworten besitzt und unterschiedliche Auffassungen einer aufrichtigen gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes nicht entgegenstehen."

Fujimori - Tochter des verstorbenen einstigen Staatschefs Alberto Fujimori - hatte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durchgesetzt.

Die 51-Jährige hat versprochen, hart gegen Korruption und organisiertes Verbrechen vorzugehen. Zudem will sie - ähnlich wie Argentiniens Präsident Javier Milei - den Einfluss des Staates zurückfahren und die Wirtschaft deregulieren. Der Papst warnte jedoch wie zuvor schon in Argentinien vor einem marktradikalen Kurs. "Es gibt Güter, die kein wirtschaftlicher Wohlstand ersetzen kann: den Frieden des Gewissens, die Gewissheit, geliebt zu werden und die Freiheit, nach der Wahrheit zu suchen und das eigene Leben an ihr auszurichten."

Zudem mahnte er, die Jahre des Bürgerkriegs "mit Gerechtigkeitssinn und Feingefühl" aufzuarbeiten. Auch die Rolle von Fujimoris Vater ist bis heute umstritten. Leo hatte während seiner Zeit in Peru den damaligen Präsidenten wegen des brutalen Vorgehens gegen die Terrorgruppe "Leuchtender Pfad" kritisiert. Im Bürgerkrieg kamen bis zur Jahrtausendwende mehr als 60.000 Menschen ums Leben. Auch mit Fujimoris späterer Begnadigung war der heutige Papst nicht einverstanden.

In Peru bekennen sich etwa drei Viertel der Bevölkerung zum katholischen Glauben. Das Land bereitete sich seit Wochen auf die Rückkehr des einstigen Bischofs der Großstadt Chiclayo vor. Dort wird Leo an diesem Donnerstag erwartet. Zu seinem Programm gehören auch Abstecher in den Amazonas-Regenwald sowie ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt.

Dem Papst war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei. Die ersten Tage der strapaziösen Südamerika-Tour überstand er, ohne dass ihm gesundheitliche Probleme anzumerken waren.