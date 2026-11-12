Deutsche Koalition streicht einige Steuererhöhungen

Die schwarz-rote Koalition in Deutschland hat kurz vor den entscheidenden Haushaltsberatungen einige geplante Steuererhöhungen und Sozialkürzungen zurückgenommen. Die Zuckersteuer auf stark gesüßte Getränke soll nun erst Anfang 2028 kommen und damit einige Monate später als geplant. Eine geplante neue Steuer auf Plastikverpackungen soll im nächsten Jahr vorerst nicht erhoben werden. Auf die Erhöhung der Schaumweinsteuer wird verzichtet.

Die Regierung will nach Angaben von Unions-Fraktionschef Thorsten Frei die Regelsätze in der Grundsicherung bis zum Sommer 2028 einfrieren. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kündigte in der Nacht auf Donnerstag zudem an, dass die geplanten Einsparungen beim Kindersofortzuschlag weitgehend zurückgenommen werden. Beim Wohngeld bleiben die bisherigen Regelungen bestehen, allerdings wird die für 2027 vorgesehene Anpassung ausgesetzt. Offen blieb allerdings, wann und wie die Einkommensteuerreform kommt und ob dabei ein Ausgleich der sogenannten kalten Progression berücksichtigt oder die Stromsteuer gesenkt wird.

Am Donnerstag beginnt der Haushaltsausschuss um 10 Uhr die sogenannte Bereinigungssitzung zum Etat 2027. Die abschließenden Entscheidungen über den Etatentwurf werden dann am frühen Freitagmorgen erwartet. Die Fraktionsspitzen hatten in Rückkoppelung mit der Regierung deshalb den ganzen Mittwoch versucht, vor Beginn der Beratungen einige finanzwirksame Streitpunkte auszuräumen. Der CDU-Politiker Frei verwies darauf, dass dies bereits der dritte Haushalt sei, auf den sich die schwarz-rote Koalition innerhalb von zwölf Monaten geeinigt habe. Sowohl Frei als auch Miersch sowie CDU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann betonten, dass die Koalition funktioniere.

Allerdings ist das Schicksal der Einkommensteuerreform weiter offen. Frei verwies darauf, dass die Union dies wie vereinbart mit einer Einigung über die für CDU und CSU wichtigen Arbeitsmarktreformen koppele, und nannte einen Zeitrahmen "bis Ende des Jahres". Zudem müsse man sehen, in welchem Maße etwa die geplante Entlastung für kleine und mittlere Einkommen bereits den Effekt der kalten Progression ausgleiche. Bei diesem in den vergangenen Jahren üblichen Ausgleich werden die Stufen für die Steuersätze an die inflationsbedingten Steigerungen etwa bei Lohnerhöhungen angepasst - dafür fehlt aber eine Gegenfinanzierung.

Miersch bezifferte zudem die Kosten für die von der Union geforderte Senkung der Stromsteuer auf rund fünf Milliarden Euro jährlich, für die man ebenfalls noch kein Geld gefunden habe. "Deswegen werden wir jetzt in den nächsten Tagen gucken müssen, ob es diese Gegenfinanzierung finanziert." Dann müsse man irgendwann abwägen, ob man die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen etwa an die kalte Progression koppele oder nicht.

Offen blieb, ob das Finanzministerium zur Deckung der nun beschlossenen Mindereinnahmen und der Rücknahme von Ausgaben stärker in die Rücklage eingreifen muss. Die Haushaltsrücklage betrug zuletzt 10,7 Milliarden Euro. Nach dem Regierungsentwurf sollten davon 2027 bereits 6,8 Milliarden Euro eingesetzt werden, sodass 3,9 Milliarden Euro übrig geblieben wären. Ein zusätzlicher Rückgriff würde diesen Puffer weiter verkleinern. Für 2028 wird bereits eine Haushaltslücke von rund 25 Milliarden Euro erwartet.