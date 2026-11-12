Rubio telefonierte mit Chinas Außenminister Wang

US-Außenminister Marco Rubio und sein chinesischer Kollege Wang Yi sind sich nach US-Angaben einig über die Bedeutung substanzieller Gespräche auf Ebene der Staatschefs, um Ziele wie Frieden und atomare Abrüstung voranzubringen. Dies gelte auch für ein mögliches Dreiertreffen auf Führungsebene mit Russland, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch auf der Online-Plattform X nach einem Telefonat der beiden Chefdiplomaten mit.

Rubio und Wang sprachen demnach zudem über die Reise von US-Präsident Donald Trump zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in China in der kommenden Woche sowie über den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim G20-Gipfel in Florida im nächsten Monat. Beide Seiten hätten dabei an das Bekenntnis der Präsidenten zu "einer konstruktiven Beziehung strategischer Stabilität auf der Grundlage von Respekt, Fairness und Gegenseitigkeit" bekräftigt.

Im Gegensatz dazu erwähnte eine vorherige chinesische Mitteilung zu dem Telefonat weder Gespräche über atomare Abrüstung noch einen Dreiergipfel mit Russland. Wang habe ein "positives und konstruktives" Gespräch mit Rubio geführt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Regierung in Peking habe ihre Bereitschaft bekundet, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Washington zu stärken. Wang sagte Xinhua zufolge, es sei nicht leicht gewesen, die derzeitige Stabilität in den Beziehungen zwischen China und den USA zu erreichen. Er bezeichnete sie als "eine rationale Entscheidung der beiden großen Länder auf der Grundlage eigener und gemeinsamer Interessen".