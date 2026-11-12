Ein Toter bei Einsturz von Wohnhaus in New York

Beim Einsturz eines Gebäudes in New York ist nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden, nachdem ein dreistöckiges Wohnhaus am Mittwoch nahe einer Baustelle eingestürzt sei, teilten die städtischen Behörden in der US-Ostküstenmetropole mit. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall im Stadtviertel Flatbush in Brooklyn. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, ging gegen 16.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MEZ) Meldungen über im Gebäude eingeschlossene Menschen ein. Demnach konnte bei einem Menschen nur noch der Tod festgestellt werden. Vier weitere Menschen wurden den Angaben zufolge in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.