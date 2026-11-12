Ein Toter bei Einsturz von Wohnhaus in New York
Beim Einsturz eines Gebäudes in New York ist nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden, nachdem ein dreistöckiges Wohnhaus am Mittwoch nahe einer Baustelle eingestürzt sei, teilten die städtischen Behörden in der US-Ostküstenmetropole mit. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall im Stadtviertel Flatbush in Brooklyn. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar.
Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, ging gegen 16.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MEZ) Meldungen über im Gebäude eingeschlossene Menschen ein. Demnach konnte bei einem Menschen nur noch der Tod festgestellt werden. Vier weitere Menschen wurden den Angaben zufolge in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.
Auf Bildern vom Unglücksort war zu sehen, wie Feuerwehrleute einen Trümmerberg durchkämmten. Es handelte sich offenbar um ein Wohngebäude, dessen Wände eingestürzt waren. Laut US-Medien wurden mehrere Menschen aus den Trümmern geborgen, darunter ein Kind. Die städtische Baubehörde teilte mit, dass ihre Inspektoren vor Ort seien, um "bei den Bergungsarbeiten zu unterstützen und die bauliche Stabilität der umliegenden Gebäude zu überprüfen".
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