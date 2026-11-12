Eine Tote durch russische Angriffe auf Kiew

Russland und die Ukraine haben am frühen Donnerstagmorgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. Die russische Armee hat die Ukraine nach Kiewer Militärangaben über Nacht mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Durch einen Drohneneinschlag in einem Wohnblock in Kiew wurde eine Frau getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram schrieb. Außerdem gebe es fünf Verletzte.

Von 123 eingesetzten russischen Kampfdrohnen verschiedener Typen seien 89 ausgeschaltet worden, teilte das Militär mit. Die ukrainische Luftwaffe nannte keine Zahl der eingesetzten ballistischen Raketen. Sie listete aber die Raketentypen Iskander-M, KN-23, S-400 sowie umfunktionierte Antischiffsraketen Zirkon auf. Es gab keine Angaben zu abgefangenen Raketen.

Der Angriff habe sich vor allem gegen die Energie- und Verkehrsinfrastruktur gerichtet, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf Telegram. Russland griff laut ihm zudem eine Anlage zur Stromerzeugung in Saporischschja sowie Hochspannungs-Umspannwerke in den Regionen Odessa und Riwne an. Nach Angaben militärnaher Telegramkanäle wurde auch ein großer Baumarkt im Norden von Kiew getroffen. Insgesamt hätten nächtliche russische Angriffe ukrainischen Angaben zufolge Schäden in acht Regionen des Landes verursacht.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von gezielten Angriffen auf Produktionsanlagen der ukrainischen Rüstungsindustrie in Kiew und im Umland. Zudem seien Umspannwerke im Nachbargebiet Schytomyr angegriffen worden. Die Schäden am Stromnetz führen in Kiew und anderen Städten bereits vor Winterbeginn zu Stromausfällen und -abschaltungen.

Auch die Ukraine setzte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Drohnen gegen Ziele im russischen Hinterland ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe mehr als 70 ukrainische Drohnen abgeschossen. Diese Angaben sind nicht überprüfbar.