Ukraine beklagt erneute Drosselung von Starshield

Das für die ukrainische Verteidigung wichtige US-Satelliteninternet Starshield funktioniert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut nur gedrosselt. Das Militär verzeichne seit einigen Tagen wieder Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bei einem Drohneneinschlag in Kiew starb Donnerstagfrüh eine Frau, fünf Personen wurden verletzt.

Die Beschränkung der Internetanbindung für Objekte, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen, erschwere die Abwehr russischer Jetdrohnen, erklärte der ukrainische Präsident. Infolgedessen könnten ukrainische Abwehrraketen keine ausreichende Geschwindigkeit erreichen, um russische Geschosse abzufangen. Dadurch sei es zu einigen Einschlägen gekommen. "Das hilft den Russen, mehr Ukrainer zu töten und präzisere Angriffe gegen die Ukraine zu führen", erklärte Selenskyj. Die Ukraine versuche, die Gründe für die Einschränkung mit der US-Seite zu klären.

Starshield ist die militärische Variante des US-Satelliteninternets Starlink, das dem Tech-Unternehmer Elon Musk gehört. Der für das ukrainische Militär wichtige Dienst war schon Mitte Oktober über mehrere Tage gedrosselt worden. Die Verantwortung für diesen Schritt blieb verschwommen zwischen Musk und dem Weißen Haus. Man versuche, die Umstände mit der US-Seite zu klären, schrieb Selenskyj jetzt zu dem neuen Fall.

Unterdessen haben Russland und die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. Die russische Armee hat die Ukraine nach Kiewer Militärangaben über Nacht mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Durch einen Drohneneinschlag in einem Wohnblock in Kiew wurde eine Frau getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram schrieb. Außerdem gebe es fünf Verletzte.

Von 123 eingesetzten russischen Kampfdrohnen verschiedener Typen seien 89 ausgeschaltet worden, teilte das ukrainische Militär zuvor mit. Die ukrainische Luftwaffe nannte keine Zahl der eingesetzten ballistischen Raketen. Sie listete aber die Raketentypen Iskander-M, KN-23, S-400 sowie umfunktionierte Antischiffsraketen Zirkon auf. Es gab keine Angaben zu abgefangenen Raketen.

Der Angriff habe sich vor allem gegen die Energie- und Verkehrsinfrastruktur gerichtet, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf Telegram. Russland griff laut ihm zudem eine Anlage zur Stromerzeugung in Saporischschja sowie Hochspannungs-Umspannwerke in den Regionen Odessa und Riwne an. Nach Angaben militärnaher Telegramkanäle wurde auch ein großer Baumarkt im Norden von Kiew getroffen. Insgesamt hätten nächtliche russische Angriffe ukrainischen Angaben zufolge Schäden in acht Regionen des Landes verursacht.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von gezielten Angriffen auf Produktionsanlagen der ukrainischen Rüstungsindustrie in Kiew und im Umland. Zudem seien Umspannwerke im Nachbargebiet Schytomyr angegriffen worden. Die Schäden am Stromnetz führen in Kiew und anderen Städten bereits vor Winterbeginn zu Stromausfällen und -abschaltungen.

Auch die Ukraine setzte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Drohnen gegen Ziele im russischen Hinterland ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe mehr als 70 ukrainische Drohnen abgeschossen. Diese Angaben sind nicht überprüfbar.