Saudi-Arabien: Raketentrümmer bei Mekka niedergegangen

Die Luftabwehr Saudi-Arabiens hat zwei ballistische Raketen abgefangen. Die Trümmer seien auf zwei Orte gestürzt, jeweils 25 und 31 Kilometer von der Großen Moschee in Mekka entfernt, einer der beiden heiligsten Städte des Islams. "Dieser feindselige Angriff auf zivile Objekte stellt einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und spiegelt den gefährlichen, feindseligen Kurs der Houthi-Miliz wider", teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit.

Die vom Iran unterstützten Houthi im Jemen haben saudi-arabische Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen, Mekka und Medina ins Visier zu nehmen. Ihre Militäreinsätze richteten sich gegen militärische und strategische Ziele in anderen Teilen Saudi-Arabiens, erklärten sie.

Sicherheitskreise im Jemen haben zuvor Angriffe der Houthi-Miliz auf die Stadt Aden gemeldet. Zwei Raketen nahmen ein Lager der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Westen von Aden, dem Sitz der international anerkannten Regierung des Landes, ins Visier, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus jemenitischen Sicherheitskreisen erfuhr. Ein drittes Geschoss, das später als Drohne identifiziert wurde, zielte demnach auf ein weiteres Lager jemenitischer Kräfte im Stadtzentrum, wurde jedoch abgefangen.