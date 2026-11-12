Saudi-Arabien: Raketentrümmer bei Mekka niedergegangen
Die Luftabwehr Saudi-Arabiens hat zwei ballistische Raketen abgefangen. Die Trümmer seien auf zwei Orte gestürzt, jeweils 25 und 31 Kilometer von der Großen Moschee in Mekka entfernt, einer der beiden heiligsten Städte des Islams. "Dieser feindselige Angriff auf zivile Objekte stellt einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und spiegelt den gefährlichen, feindseligen Kurs der Houthi-Miliz wider", teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit.
Die vom Iran unterstützten Houthi im Jemen haben saudi-arabische Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen, Mekka und Medina ins Visier zu nehmen. Ihre Militäreinsätze richteten sich gegen militärische und strategische Ziele in anderen Teilen Saudi-Arabiens, erklärten sie.
Sicherheitskreise im Jemen haben zuvor Angriffe der Houthi-Miliz auf die Stadt Aden gemeldet. Zwei Raketen nahmen ein Lager der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Westen von Aden, dem Sitz der international anerkannten Regierung des Landes, ins Visier, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus jemenitischen Sicherheitskreisen erfuhr. Ein drittes Geschoss, das später als Drohne identifiziert wurde, zielte demnach auf ein weiteres Lager jemenitischer Kräfte im Stadtzentrum, wurde jedoch abgefangen.
Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar nach US-israelischen Angriffen ist auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert, wo die pro-iranische Houthi-Miliz seit Jahren gegen die Regierung kämpft. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seither mehr als 1.600 Menschen getötet und mehr als 300.000 weitere vertrieben. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Houthi.
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