Elf Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes elf Menschen getötet worden - sechs von ihnen starben bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets. Fast 30 weitere Menschen seien in dem Krankenhaus verletzt worden, erklärte ein dort tätiger Arzt am Donnerstag. Israels Armee warf der Hamas vor, das Krankenhaus für militärische Zwecke zu nutzen.

Die israelische Armee erklärte, sie habe bei dem Angriff "einen ranghohen Hamas-Terroristen und weitere Terroristen vom militärischen Flügel der Hamas" ins Visier genommen. Die Hamas habe auf dem Krankenhausgelände eine Kommandozentrale errichtet.

In einer separaten Erklärung teilte die israelische Armee mit, bei dem Angriff sei Mohammed Abu Ismail, ein Hamas-Kommandant der Brigade von Khan Younis, getötet worden. Abu Ismail sei "verantwortlich für die Anordnung von Terroranschlägen gegen israelische Zivilisten und Soldaten gewesen sowie für die Gefangennahme zahlreicher Geiseln im Verlauf des Krieges", teilte die israelische Armee weiter mit.

Israels Außenministerium warf der Hamas vor, das Krankenhaus für "Verhöre, Folter und Terroreinsätze" zu nutzen. Die Hamas bestritt in einer Erklärung, das Krankenhaus für militärische Zwecke zu nutzen, und erklärte, Israel konstruiere "ein falsches Narrativ", um Angriffe zu rechtfertigen.

Hamas-Sprecher Hasem Kassem verurteilte den israelischen Angriff als "Kriegsverbrechen". Er warf dem Friedensrat vor, die Attacke nicht verhindert zu haben. Daraufhin meldete sich der Rat zu Wort und forderte die sofortige Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Andernfalls werde es in dem Küstengebiet weitere Tragödien geben, bei denen die Zivilisten den Preis zahlen müssten, hieß es in einer auf der Plattform X verbreiteten Mitteilung der von den USA geführten Organisation.

Ein AFP-Journalist vor Ort berichtete, eine der Außentreppen des Gebäudes sei teilweise eingestürzt. Im Inneren des Gebäudes sei ein ganzes Stockwerk beschädigt worden. "Der Chirurgieflügel wurde ohne jegliche Vorwarnung von F16-Flugzeugen bombardiert, was zu einer großen Zahl verletzter Patienten und vielen getöteten Patienten und Ärzten geführt hat", sagte der Sanitäter Essedin Abu Sabha.

Das Nasser-Krankenhaus bestätigte den Tod von sechs Menschen. Der britische Chirurg Goher Rahbour, der als Freiwilliger in dem Krankenhaus arbeitet, teilte mit, ein palästinensischer Arzt, mit dem er noch am Mittwochabend eine Operation vorgenommen habe, sei unter den Todesopfern des Angriffs. Der Angriff habe sich kurz nach Mitternacht ereignet. "Er war sehr laut, sehr schnell. Das Gebäude hat gewackelt, es gab sehr viel Rauch", sagte er.

Bei weiteren israelischen Angriffen wurden am Donnerstag nach Angaben des Zivilschutzes fünf weitere Menschen im Gazastreifen getötet. Ein Todesopfer habe es durch israelischen Beschuss im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Palästinensergebiets gegeben. Das nahegelegene Al-Aqsa-Krankenhaus erklärte, der Mann sei von der israelischen Armee erschossen worden. Die israelische Armee teilte mit, sie untersuche den Vorfall.

Ein weiterer Mensch wurde dem Zivilschutz zufolge bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug nahe Deir al-Balah getötet, ebenfalls im Zentrum des Gazastreifens. Zwei weitere Menschen wurden demnach bei einem israelischen Angriff auf ein Fahrzeug nahe dem Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza getötet. Ein fünftes Todesopfer gab es bei einem Drohnenangriff in Jabalia im nördlichen Gazastreifen.

Am Dienstag waren im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben sieben Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden, darunter ein 13-jähriger Bub. Die israelische Armee hatte dazu erklärt, sie habe "militärische Einsatzkräfte in mehreren Gebieten angegriffen". Weitere Details nannte die Armee nicht.

Ein Großangriff der im Gazastreifen regierenden Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den Gazakrieg ausgelöst. Bei dem Überfall wurden 1.221 Menschen getötet, 251 Opfer wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit einem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen, bei dem weite Teile des Palästinensergebiets zerstört und nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 74.500 Menschen getötet wurden. Seit Oktober 2025 gilt formell eine Waffenruhe, Israel führt aber immer wieder Angriffe aus. Seither wurden nach Angaben der Hamas-Behörden mehr als 1.600 weitere Menschen im Gazastreifen getötet.