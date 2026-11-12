Mehrere Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen hat es laut Medienberichten mehrere Opfer gegeben. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" zitierte einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, der von mindestens sechs Toten sprach. Mehr als 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Der israelische Fernsehsender Kan meldete in der Nacht unter Berufung auf palästinensische Quellen fünf Tote.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben zu dem Vorfall.

Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete die arabischsprachige Zeitung "Al-Kuds" unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Nach unbestätigten Informationen des Kan-Senders befindet sich unter den Toten ein ranghoher Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.