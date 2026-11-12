Spionagegesetz: Keine große Abschreckwirkung zu erwarten

Nach der Regierungseinigung auf eine Verschärfung des Spionagegesetzes ist nach Experteneinschätzung wohl keine abschreckende Wirkung auf allen Ebenen zu erwarten. "Eine Abschreckungsfunktion bei den Professionalisten bezweifle ich, einfach weil die ja sowieso immer mit dem Risiko, geschnappt zu werden, bis zu einem gewissen Grad leben", sagte der Geheimdienstexperte Paul Schliefsteiner gegenüber der APA. Viele professionelle Agenten genießen außerdem diplomatischen Schutz.

Durchaus eine Abschreckungswirkung könnte das Gesetz aber bei sogenannten Low-Level- oder Wegwerfagenten haben: also bei jenen Menschen, die Aufgaben übernehmen und dafür übermäßig gut bezahlt werden, ohne genau zu wissen, was sie tun. "Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es hier tatsächlich einmal zu Verurteilungen kommt und sich das auch herumspricht, dass dann viele sagen: 'Na ja, da lasse ich lieber die Finger davon'", sagte der Direktor des Forschungszentrums Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS).

Das Gesetz könne somit Bewusstsein schaffen. Auch wenn wirklich jemand verhaftet und zu einer höheren Haftstrafe verurteilt würde, der für eine ausländische Macht tätig ist, könnte dies eine Signalwirkung haben. Das werde wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Aktivitäten ganz eingestellt werden, sagte Schliefsteiner. Aber es könnte sein, "dass man vielleicht etwas diskreter wird und vorsichtiger vorgeht". Ob das Gesetz diese Wirkung entfalte, werde sich erst im Laufe der Zeit zeigen.

Die Regierung habe jedenfalls mit der Vorlage, die am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wurde und nun in die Begutachtung kommt, getan, was schon lange und immer wieder gefordert wurde, erläuterte Schliefsteiner weiter. Gefordert wurde, die Straftatbestände im Zusammenhang mit Spionage auszuweiten und teilweise auch zu präzisieren und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Somit werden in Zukunft gewisse Handlungen wie etwa die Spionage gegen in Wien ansässige internationale Organisationen "potenziell" strafbar. Dies gebe den Behörden, insbesondere der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Mittel in die Hand, um tätig zu werden. "Wie sehr und wie schnell das wirkt, wird von einigen Faktoren abhängen." Schliefsteiner nennt etwa die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. Mit der Verbreiterung und Präzisierung der Aufgabenbasis falle freilich auch mehr Arbeit an.

Schliefsteiner erwartet aber auch eine Signalwirkung ins Ausland. "Was schon anzunehmen ist, ist, dass das im befreundeten Ausland, vor allem bei den anderen EU-Staaten, wahrgenommen wird, dass Österreich hier jetzt eine Verschärfung vornimmt und signalisiert: Es nimmt die Thematik ernst." Denn "der österreichische Ruf - ob zu Unrecht oder zu Recht" - war lange Zeit, "dass man da hier nichts tut und Spionage in Wien passieren lässt, solange sie sich nicht gegen Österreich direkt wendet."

Österreich hatte im Kalten Krieg bis 1990 "eine gewisse Rolle zu spielen", die teilweise auch im Interesse aller Beteiligten gewesen sei, erläuterte Schliefsteiner. Eine Rolle habe dabei die geografische Lage Österreichs gespielt: also die Nähe zum Balkanraum, den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie aber zu den süddeutschen und norditalienischen Industriegebieten. Dass Wien "eine sehr lebenswerte Stadt" ist, sei zudem nicht zu unterschätzen. "Etwas salopp gesagt, auch Spione oder Nachrichtendienstmitarbeiter leben gern gut." Und: "Hier gibt es eine gewisse Tradition, partiell vielleicht auch Folklore."