38-Jährige im Rollstuhl
Gewalttäter angeklagt: Partnerin bei Schlag mit Essenskarton Gabel ins Auge gerammt
Der 41-Jährige wurde sofort nach der Tat verhaftet und in die Justizanstalt eingeliefert. Erst war die Untersuchungshaft wegen Verdachts des versuchten Mordes verhängt worden.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Nach einer entsetzlichen Gewalttat im Juli wurde am Mittwoch gegen einen 41-Jährigen Anklage erhoben. Der in Kufstein wohnhafte Rumäne hatte seiner Partnerin bei einem Streit einen Nudelkarton so brutal ins Gesicht geschlagen, dass sich eine darin befindliche Gabel ins Auge der Frau gebohrt hatte.