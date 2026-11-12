Kollision mit Auto
16-jähriger Mopedfahrer nach Unfall in Götzens bewusstlos
Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Mittwochabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Götzens verletzt worden. Der Jugendliche war nach dem Unfall nicht ansprechbar, berichtet die Polizei.
Der 16-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf der Götzner Straße (L12) talwärts unterwegs, als sein Moped in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen kollidierte.
Der Mopedlenker wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Götzens und Völs, Rettung und Notarzt sowie drei Polizeistreifen. (TT.com)