16-jähriger Mopedfahrer nach Unfall in Götzens bewusstlos

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Mittwochabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Götzens verletzt worden. Der Jugendliche war nach dem Unfall nicht ansprechbar, berichtet die Polizei.

Der 16-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf der Götzner Straße (L12) talwärts unterwegs, als sein Moped in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen kollidierte.