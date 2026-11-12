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Kommentar
Alle wissen es, doch kaum jemand handelt
Kommentarvon Peter Nindler
Sowohl beim IG-Luft als auch bei der Gesundheitsreform wird sichtbar, dass Österreich kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem hat. Am Ende mit vielen Verlierern.
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