Motiv noch unklar
Auto fuhr in Menschengruppe: Drei Männer verletzt, Fahrer flüchtete
Im deutschen Bundesland Niedersachsen sind drei Männer verletzt worden, als ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschengruppe fuhr. Der Fahrer konnte am Mittwochabend unerkannt mit dem Auto flüchten, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Dem Vorfall in der Stadt Ronnenberg nahe Hannover waren nach vorherigen Polizeiangaben nicht näher erläuterte Streitigkeiten vorausgegangen.
Ein Schwerverletzter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe aktuell jedoch nicht, sagte die Sprecherin. Die beiden anderen Männer kamen mit leichten Verletzungen davon. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. „Die Ermittlungen zum Hintergrund und Tatmotiv dauern an“, teilte die Polizei in der Nacht mit. (dpa, TT.com)