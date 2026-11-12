Auto fuhr in Menschengruppe: Drei Männer verletzt, Fahrer flüchtete

Im deutschen Bundesland Niedersachsen sind drei Männer verletzt worden, als ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschengruppe fuhr. Der Fahrer konnte am Mittwochabend unerkannt mit dem Auto flüchten, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Dem Vorfall in der Stadt Ronnenberg nahe Hannover waren nach vorherigen Polizeiangaben nicht näher erläuterte Streitigkeiten vorausgegangen.