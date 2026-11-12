Vonn meldet sich nach neunter Operation: „Ganzen Mist aus meinem Bein herausgeholt“

Lindsey Vonn musste neuerlich unters Messer. Der Ski-Star, der sich bei einem Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer verletzte, wurde bereits zum neunten Mal operiert. Dabei wurden der 42-Jährigen zahlreiche Platten und Schrauben entfernt und ein neues Kreuzband eingesetzt. „Die OP ist gut verlaufen. Ich gebe euch bald ein Update“, zeigte sich die US-Amerikanerin erleichtert. Außerdem zeigte sie in ihrer Insta-Story einen Beutel mit Platten und Schrauben: „Haben den ganzen Mist aus meinem Bein herausgeholt.“

Kurz vor ihrer Operation gewährte Vonn einige Einblicke in ihr Seelenleben. „Das wird meine neunte Operation sein. Ich drehe dieses Video im Vorfeld, weil ich tatsächlich ziemlich nervös bin“, gestand die Olympiasiegerin und schrieb unter das Video mit Blick auf die OP: „Ich bete, dass es meine letzte sein wird.“ Da sich Vonn ein neues Kreuzband in ihr Knie einsetzen lassen musste, rechnet sie mit einer weiteren Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten.