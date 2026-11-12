Von wegen biederer Oma-Style!

Perlen tragen der Adel und die Gäste bei einer Beerdigung? – Von wegen! Die schimmernden Naturwunder erleben ein Revival, werden auch hip gestylt und glänzen selbst am Männerhals.

Die dreireihige Perlenkette war das Markenzeichen von Queen Elizabeth. Ihr Leben lang trug sie dieselbe Kette, weiß Barbara Valent, Sales Professional bei Juwelier Dallinger in Innsbruck. Damit förderte die Monarchin auch das Image von Perlenschmuck als edel und stilsicher, aber auch als ein bisschen konservativ und altbacken. Old-Money-Style eben. Die wunderbar schimmernden Tropfen und Kugeln, die in Muscheln heranwachsen, haben solche Etiketten gewiss nicht verdient. Sie treffen obendrein auch nicht (mehr) zu: „Perlen schaffen den Spagat zwischen Tradition und Avantgarde“, betont Valent. Längst werden sie auch von jungen Leuten gerne getragen und statt zum „Kleinen Schwarzen“ lässig zu Jeans, weißen T-Shirts oder Oversize-Blazern kombiniert.

Nicht nur das – sie sind auch genderfluid: Die britische Mode-Ikone Harry Styles etwa zeigt sich schon einmal mit einer Perlenkette am Spitzenkragen. Der amerikanische Sänger Pharell Williams warf sich zur Met Gala 2025 eine mit 15.000 Perlen besetzte Jacke über. „Auch bei uns tragen Männer Perlen“, versichert Valent. Statt der klassischen ein- bis dreireihigen kurzen Kette oder dem graduierten Collier mit der größten Perle in der Mitte und sich verjüngenden Schwestern bis zum Verschluss sieht man häufiger Kettenanhänger mit einzelnen Perlen. Auch Ohrstecker und Armbänder glänzen mit ausdrucksstarken Solo-Perlen.

Der tiefe Glanz („Lüster“) der Tahiti-Perle wirkt metallisch bis spiegelnd. © iStock

Angesagt ist laut Valent auch die Paarung mit anderen Materialien. „Oft sind sie eingearbeitet in Gold oder Silber oder mit Brillanten kombiniert.“

Die weltberühmte französische Modeschöpferin Coco Chanel trug gerne lange Perlenketten und kombinierte häufig mehrere Stränge miteinander. Auch diese langen Ketten erleben ein Revival, berichtet Valent. Sie schmücken – à la Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany’s“ – auch wieder raffinierte Rückenausschnitte.

Abgelegt hat die Perle endlich auch ihr Image als Begräbnisschmuck. Es rührt von der Tränenform der Barockperle her, deren Name sich vom portugiesischen Wort „barroco“ für „unregelmäßig, schiefrunde, verbeulte oder verzerrte Perle“ ableitet – die sogar Pate für eine ganze Stilepoche steht. Als Symbol für Tränen war die Perlenkette lange als Hochzeitsschmuck verpönt. Wie Valent betont, ist dieser Volksaberglaube heute bei Jungen aber nicht mehr präsent. Zudem gebe es auch eine andere, sehr schöne und positive Interpretation: „Da steht die Perle als Symbol für Reinheit und Liebe und gilt als Glücksbringer.“

Ob Naturperlen oder Zuchtperlen – in der Regel entstehen sie auf dieselbe Weise: Ein Fremdkörper wie ein Sandkorn, ein Parasit oder ein winziges Gewebestück dringt in eine Muschel ein (oder wird künstlich eingebracht). Die will sich vor dem Eindringling schützen und kapselt ihn in einer Abwehrreaktion ab. Schicht für Schicht lagert das Mantelgewebe in einem monate- oder jahrelangen Prozess Perlmutt um den Fremdkörper ab.

Nach den tränenförmigen Barockperlen ist eine ganze Epoche benannt. © iStock

Wie die Muschelschale besteht Perlmutt aus dem Hauptmineral Aragonit und aus Proteinen. Die winzigen, plättchenförmigen Aragonitkristallschichten sind so hauchdünn, dass sie im Bereich der Lichtwellenlänge liegen. Das Licht wird dadurch mehrfach reflektiert und überlagert sich. Das ist die etwas trockene Erklärung für den typischen seidenmatten Perlglanz und das faszinierende Schimmern. „Jede Perle ist ein Unikat“, schwärmt Valent. Und nie superperfekt rund oder symmetrisch. Gerade diese Imperfektion sei es aber, die wir als Schönheit wahrnehmen.

Manchmal stößt die Muschel den festen Kern, der in der Perlenzucht mit Mantelgewebe eingebracht wird, auch ab. Dann schichtet sie das Perlmutt frei um dieses Gewebe herum. So entsteht die Keshi-Perle, die meist sehr klein bleibt und sich durch ihre unregelmäßige, eher flache Form auszeichnet.

Valent hebt die große Bandbreite an Farben und Formen hervor, die auch vom Entstehungsort entscheidend geprägt werden: Tahiti-Perlen aus dem Südpazifik etwa sind die einzigen von Natur aus dunkel gefärbten Perlen. Sie wachsen in der schwarzlippigen Auster heran und kommen in vielen Tönen vor: dunkelgrau, silbergrau, grün, blau, braun und sogar in Kirsch- oder Violettnuancen. Oft zeigen sie einen schillernden Überton, etwa in Pfauengrün oder Aubergine. Südseeperlen wiederum entstehen in der Weißperlenauster. Sie haben meist weiße oder metallische Färbungen, es gibt aber auch Südseeperlen aus den Philippinen in leicht rötlichen Tönen.

Solo-Perlen haben u. a. als Kettenanhänger ihren Auftritt. © iStock

Eine Trendfarbe lässt sich nicht ausmachen: „Viele wollen den Klassiker von weiß bis leicht cremefarben. Aber es gibt auch Kunden, die das ganz Besondere suchen und z. B. eine Tahiti-­Perle haben möchten“, sagt Valent. Preislich ist das Spektrum riesig. Eine exklusive Naturperle kann schon einmal einen sechsstelligen Betrag kosten.