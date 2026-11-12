Handwerk mit Herz

Von der Skizze bis zum Schmuckstück liegen glühendes Gold, surrende Maschinen und filigrane Handarbeit: Ein Besuch in der Werkstatt von Juwelier Norz, wo wertvolle Wegbegleiter entstehen.

Auf den ersten Blick finden die Augen von Besuchern in der Werkstatt des Juweliers Norz kaum Halt. Zu viele Impressionen prasseln herein: Es wird geschmiedet und gefeilt, gebogen und gelötet. In einer Ecke des Raumes züngelt eine handgroße Flamme über der Werkbank, wo Geselle Felix Perlen-Ringe fabriziert. In der anderen setzt Goldschmied Christian 2,7 Millimeter große Brillanten in die Fassungen eines Ringes.

Memoire-Ringe zählen zu den fragilsten Arbeiten des Traditionsunternehmens Norz. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

Vier Arbeitstage wurden bereits in den Memoire-Ring investiert, bis der 34-Jährige von Hand die letzten Arbeitsschritte umsetzt: „Zu Beginn wird aus dem gezeichneten Entwurf des Ringes eine präzise Computer-Skizze erstellt. Darauf basierend entsteht im 3D-Drucker deren Form aus Kunstharz.“

Während im Hintergrund Werkzeuge der Kollegen klirren, erklärt Christian: „Das Ringmodell wird in Gips eingebettet und von einem Metallzylinder umschlossen. Im Brennofen verbrennt das Harz bei 750 Grad. Zurück bleibt ein Hohlraum, den wir mit flüssigem Gold befüllen.“

Ist das erstarrt, beginnt Christians eigentliche Arbeit. Nun sind Gefühl und Geduld gefragt, wenn er den wertvollen Rohling mit Feilen, Fräsen und Schleifwerkzeug bearbeitet.

Wir legen bei den verarbeiteten Materialien Wert auf Nachhaltigkeit. Christoph Norz, Juwelier

Über dem Schoß des Goldschmiede-Meisters baumelt während dieses Arbeitsschritts ein Leder, das an ein Fangnetz erinnert. „Hier sammeln sich die Partikel, die beim Schleifen abgetragen werden“, schildert Christoph Norz – Inhaber des gleichnamigen Traditionsbetriebes in Innsbrucks Innenstadt und Meister der Nachhaltigkeit.

Mit winzigen Feilen werden die Rundungen des Schmuckstücks verfeinert, bevor Goldschmiedemeister Christian mit Hilfe eines Mikroskops Diamanten einsetzt. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

Denn neben der Goldfeilung werden auch winzigste Goldreste in einem Absatzbecken unter dem Waschbecken der Werkstatt gesammelt, die sich beim Reinigen lösen. Pro Jahr kommt so laut Norz etwa ein halbes Kilo Gold zusammen: „Weil uns Nachhaltigkeit wichtig ist, kaufen wir auch nur Recyclinggold, kein in Minen geschürftes.“ Der Juwelier, der das ganze Jahr über Schmuck entwirft und die hochwertigsten und modischsten Modelle erst kürzlich in seinem aktuellen Weihnachts-Katalog zusammenfasste, hält inne, um seinem Mitarbeiter bei der Arbeit zuzusehen.

Gerade setzt der Goldschmiede-Meister nämlich einen pneumatischen Fasshammer ein, um 25 Diamanten dauerhaft in die Ausbuchtungen des Ringes zu fixieren. Um präzise zu arbeiten, blickt Christian dabei durch ein Mikroskop, während sein leise surrendes Werkzeug jeden Stein mit einem dünnen Goldrahmen umschließt. Das Bild, das er dabei im Mikroskop sieht, lässt sich auf einem Display, hoch über seinem Kopf, betrachten.

Fünf Tage verstreichen, bis aus einer Skizze ein Memoire-Ring entsteht. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung