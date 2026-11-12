Energie für die Zukunft

Digitalisierung, künstliche Intelligenz und neue Datacenter lassen den Energiebedarf weltweit rasant steigen. Unternehmen wie INNIO, die diesen Wandel mitgestalten, gewinnen an Bedeutung – und bieten spannende Jobs für alle, die an Lösungen für die Zukunft arbeiten wollen.

Marktstudien erwarten in den USA allein bei Datacentern einen Anstieg des Strombedarfs von rund 40 Gigawatt im Jahr 2024 auf mehr als 100 Gigawatt bis 2030. Auch in Europa wird der Bedarf in den nächsten Jahren steigen. Stromnetze geraten dadurch zunehmend unter Druck. Entsprechend gefragt sind zuverlässige, flexible und dezentrale Energielösungen wie die Jenbacher Motoren von INNIO. Sie stellen Energie unmittelbar dort bereit, wo sie benötigt wird: sowohl durch die Einspeisung ins Netz als auch hinter dem Zähler direkt am Ort des Verbrauchs.

Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Entwicklung innovativer Technologien und die Umsetzung neuer Energiekonzepte schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem technische Expertise, Innovationskraft und kontinuierliches Lernen eine zentrale Rolle spielen. Für Mitarbeitende bei INNIO gehört dies zum Alltag. Sie arbeiten in einem Unternehmen, das ein beispielloses Wachstum verzeichnet und in diesem Jahr an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet wurde – mit Wurzeln in Tirol. Durch kontinuierliche Investitionen baut INNIO sowohl in Tirol als auch in Nordamerika seine Fertigung aus und schafft dadurch neue Arbeitsplätze.

In Europa hat INNIO seine Produktionskapazitäten rund um den Standort in Jenbach zuletzt von 170.000 Quadratmetern auf mehr als 195.000 Quadratmeter Grundfläche erweitert. Zusätzliche Prüfstände, eine neue Montage- und Logistikhalle sowie die Inbetriebnahme eines Standorts in Hall in Tirol stärken die industrielle Basis für weiteres Wachstum und erhöhen den Bedarf an Personal: Aktuell sind in Tirol rund 50 Stellen ausgeschrieben.

Lösungen für kritische Energieinfrastruktur

Auch in Nordamerika baut INNIO seine Produktionskapazitäten kontinuierlich aus. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem US-Standort in Waukesha, an dem schrittweise Montage- und Testkapazitäten hinzukommen. Für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber entstehen dadurch neue Möglichkeiten, die Energie der Zukunft zu entwickeln. Denn motorenbasierte Lösungen leisten einen wichtigen Beitrag zu sicherer Versorgung und stabilen Netzen. Sie kommen als Primärenergieversorgung, zur Abdeckung von Lastspitzen oder als Notstromversorgung zum Einsatz und unterstützen gleichzeitig die Integration erneuerbarer Energien. Damit werden sie zunehmend zu einem zentralen Baustein der kritischen Energieinfrastruktur, auf der Wirtschaft und Gesellschaft weltweit beruhen.