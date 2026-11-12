Wo Glühwein, Punsch und Kiachl locken: Die größten Tiroler Christkindlmärkte im Überblick

Der Advent rückt näher und damit beginnt auch auf Tirols Christkindlmärkten wieder die Zeit von Glühwein, Kiachln und gebrannten Mandeln. Die heimischen Christkindlmärkte öffnen wieder und locken mit Kulinarik und traditionellen Ständen. Ein Überblick, wo man sich gut auf die Weihnachtszeit einstimmen kann.

★ Bergweihnacht Innsbruck

In Innsbruck verteilt sich die Bergweihnacht auch heuer auf sieben Märkte. Der älteste und größte davon ist der vor dem Goldenen Dachl in der Altstadt. Der am Marktplatz empfiehlt sich aufgrund seines großen Kinderangebots besonders für Familien. Etwas kleiner und ruhiger hingegen zeigt sich der Markt in St. Nikolaus oder auch der am Wiltener Platzl. Der höchste Christkindlmarkt befindet sich auf der Hungerburg und bietet einen traumhaften Panoramablick auf die Stadt. Kaiserweihnacht heißt es am Bergisel, wo viel Tradition geboten wird.

Der 17,5 Meter hohe Swarovski-Kirstallbaum erstrahlt inmitten des Christkindlmarktes am Marktplatz. © Innsbruck Tourismus/Daniel Zangerl

⭐ Öffnungszeiten Altstadt und Marktplatz : 13. November bis 23. Dezember, tägl. 11 bis 21 Uhr (Handel in der Altstadt bis 20 Uhr, am Marktplatz bis 20.30 Uhr)

: 13. November bis 23. Dezember, tägl. 11 bis 21 Uhr (Handel in der Altstadt bis 20 Uhr, am Marktplatz bis 20.30 Uhr) Maria-Theresien-Straße : 25. November bis 6. Jänner, tägl. 11 bis 21 Uhr (Handel bis 20 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr

: 25. November bis 6. Jänner, tägl. 11 bis 21 Uhr (Handel bis 20 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr Hungerburg : 20. November bis 6. Jänner, Mo bis Fr 13 bis 19 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags ab 12 Uhr

: 20. November bis 6. Jänner, Mo bis Fr 13 bis 19 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags ab 12 Uhr St. Nikolaus : 20. November bis 23. Dezember tägl. 16 bis 21 Uhr

: 20. November bis 23. Dezember tägl. 16 bis 21 Uhr Wiltener Platz : 20. November bis 23. Dezember tägl. 16 bis 20 Uhr

: 20. November bis 23. Dezember tägl. 16 bis 20 Uhr Bergisel: 13. November bis 20. Dezember, Fr 14 bis 20 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr; 8. Dez. 11 bis 20 Uhr

★ Adventmarkt Hall in Tirol

Streichelzoo, Bastelstation, Schlittschuhlaufen am Marktanger und umfassendes Musikprogramm. All das und noch weitere Programmpunkte kennzeichnen den Adventmarkt in Hall in Tirol am Oberen Stadtplatz. Als überdimensionaler Adventskalender erstrahlen außerdem die Häuserfassaden des mittelalterlichen Stadtkerns von Hall in Tirol.

Am Oberen Stadtplatz von Hall in Tirol werden die Zahlen des Adventkalenders täglich auf Häuserfassaden projiziert. © Gerhard Flatscher

⭐ Öffnungszeiten 20. November bis 24. Dezember, Mo bis Fr 15 bis 20 Uhr, Sa 11 bis 20 Uhr, So 13 bis 20 Uhr

Gastrostände jeweils bis 21 Uhr

8. Dezember: 13 bis 20 Uhr

24. Dezember: 10 bis 13 Uhr

★ Weihnachtsmärkte in Kufstein

In der Adventzeit verwandelt sich die Kufsteiner Altstadt und die Festung Kufstein in ein vorweihnachtliches Idyll. Während im Stadtpark ein geselliger Advent-Treffpunkt stattfindet, verwandelt sich an den Wochenenden im Advent die historische Festung Kufstein in einen „Weihnachtszauber“.

Auch am Kufsteiner Stadtpark und an der Festung wird Weihnachten gefeiert. © TVB Kufstein / Christian Vorhofer

⭐ Öffnungszeiten Weihnachtszauber auf der Festung : 28. November bis 20. Dezember, jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr, letzter Einlass 18 Uhr. Am 8. Dezember geschlossen. Eintritt: 6,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder.

: 28. November bis 20. Dezember, jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr, letzter Einlass 18 Uhr. Am 8. Dezember geschlossen. Eintritt: 6,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder. Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 20. November bis 20. Dezember, Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa und So 13 bis 20 Uhr. Zusätzlich am 8. Dezember 13 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

★ Rattenberger Advent

Kerzenschein, Fackeln und offene Feuerstellen statt greller Beleuchtung: Rattenberg setzt auch heuer auf einen bewusst ursprünglichen Advent. Klassische Verkaufsstände gibt es nur wenige. Stattdessen haben die Geschäfte und bekannten Glaskunstbetriebe geöffnet. Weisenbläser, Anklöpfler, Adventspaziergänge und ein Kinderprogramm ergänzen das Angebot.

⭐ Termine 20. November bis 20. Dezember

Freitage 20./27. November sowie 4./11./18. Dezember: Programm ab 16 Uhr

Samstage 21./28. November sowie 5./12./19. Dezember: Programm ab 14.30 Uhr

Sonntage 22./29. November sowie 13./20. Dezember: Stiller Advent

Zusätzlich am 8. Dezember

Am 6. Dezember findet wegen des Perchtenlaufs kein Stiller Advent statt.

📽️ Video | Rattenberger Advent

★ Weihnachtsmarkt in Seefeld

Charmante Hütten im Tiroler Blockhausstil, Kunsthandwerk, Geschenkideen, Glühwein und Kiachl prägen den Weihnachtsmarkt in der Seefelder Fußgängerzone. Für Kinder ist das Engerlpostamt wieder ein Fixpunkt. Auch der Weihnachtsmarkt selbst dauert besonders lange: Er bleibt bis Dreikönig geöffnet.

Das „Engerlpostamt“ gehört inzwischen zu einem Fixpunkt beim Advent in Seefeld. © Region Seefeld

⭐ Öffnungszeiten 20. November bis 6. Jänner 2027, täglich 14 bis 21 Uhr

Der Leutascher Christkindlmarkt findet 2026 am 6., 13., 20. und 27. Dezember statt.

★ Schwazer Advent

Am Maximilianplatz steht der Schwazer Advent wieder im Zeichen von Musik, Brauchtum und regionaler Kulinarik. Bands, Chöre und Bläserensembles gestalten die Markttage, für Kinder öffnet die Christkindlwerkstatt. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch den Krampus- und Nikolauseinzug sowie einem Handwerksmarkt.

⭐ Öffnungszeiten 20. November bis 23. Dezember jeweils an den Wochenenden

Fr und Sa: 16 bis 21 Uhr

So: 16 bis 20 Uhr

Zusätzlich 8. Dezember: 16 bis 20 Uhr

Zusätzlich 23. Dezember: 16 bis 21 Uhr

📽️ Video | Schwazer Advent

★ Weihnachtsmarkt in St. Johann in Tirol

Der St. Johanner Hauptplatz wird auch 2026 zur Weihnachtskulisse. Neben Tiroler Kunsthandwerk und hausgemachten Köstlichkeiten gehören offene Feuerstellen und regionale Live-Musik zum Programm. Kinder können unter anderem basteln, Weihnachtskekse backen, beim Christkindl-Postamt vorbeischauen oder eine Runde mit dem Karussell drehen.

⭐ Öffnungszeiten 27. November bis 24. Dezember Freitag bis Sonntag an ausgewählten Tagen bis Heiligabend, jeweils ab 14 Uhr, üblicherweise bis 20 Uhr.

★ Advent am Achensee

Zur Weihnachtszeit wird die Linienschifffahrt am Achensee zu einem schwimmenden Adventmarkt. Dekorierte Stände am Schiff bieten den Gästen regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und weihnachtliche Atmosphäre. Die Seeweihnacht verbindet mehrere Weihnachtsmärkte an Land: Bergadvent beim Fischergut in Pertisau und Landweihnacht und Tiroler Bergweihnacht in Achenkirch.

80 Minuten dauert die Rundfahrt der Weihnachtslinie über den Achensee. © Absenger

⭐ Öffnungszeiten Bergadvent beim Fischergut in Pertisau: 27. November bis 27. Dezember, Fr bis So sowie am 8. Dezember, jeweils 13 bis 19 Uhr. Landweihnacht beim Kräuterhüttl in Achenkirch: 27. November bis 27. Dezember, Fr bis So sowie am 8. Dezember, jeweils 12 bis 17 Uhr. Tiroler Bergweihnacht im Sixenhof: 27. November bis 27. Dezember, Fr bis So sowie am 8. Dezember. Weihnachtslinie der Achenseeschifffahrt: 27. November bis 20. Dezember, Fr bis So sowie am 8. Dezember. Die Schiffe verkehren von 10.30 bis 16.10 Uhr.

★ Kitzbüheler Advent

Die Hinterstadt und der Stadtpark werden auch heuer zum Schauplatz des Kitzbüheler Advents. Regionale Spezialitäten, traditionelles Handwerk und Live-Musik gehören ebenso dazu wie Kinderkarussell, Lichtinstallationen und Christkindlpostamt. Anders als viele Adventmärkte bleibt Kitzbühel auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet.

⭐ Öffnungszeiten Vom 18. November bis 27. Dezember

Mi bis So: 14 bis 20 Uhr

Mo und Di geschlossen

8. Dezember: 14 bis 20 Uhr

21. & 22. Dezember: 14 bis 20 Uhr

★ Lienzer Adventmarkt

„Advent in Lienz – Einmal wieder Kind sein.“ Unter diesem Motto sorgt der Hauptplatz und die Liebburg, das Rathaus der Stadt, beim Lienzer Adventmarkt für weihnachtliche Stunden. Kunstvoll dekorierte Stände, Lichterketten, Feuerstellen und der Duft von Herzhaftem begleitet von stimmungsvollen Klängen: Das sind die Zutaten des Lienzer Advents.

Die Sonnenstadt Lienz verwandelt sich in ein Winterwunderland. © TVB Osttirol/Profer und Parnter

⭐ Öffnungszeiten 20. November bis 24. Dezember

Mo bis Do: 15 bis 20 Uhr

Fr bis So: 10 bis 20 Uhr

Gastronomie jeweils bis 21 Uhr

24. Dezember: 9 bis 13 Uhr

Krippenausstellung in der Liebburg: 4. bis 13. Dezember, täglich 10 bis 18 Uhr

★ Imster Advent

Auch der Imster Advent öffnet wieder seine Türen. Rund um die Johanneskirche am Johannesplatz stehen geschmückte Hütten mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Geschenkideen. Hinzu kommen das Imster Weihnachtshaus, Musik, Nikolaus- und Krampusveranstaltungen sowie der traditionelle Krippenpfad durch die Oberstadt.

⭐ Öffnungszeiten 20. November bis 23. Dezember sowie 27. bis 30. Dezember

Mo bis Fr: 17 bis 21 Uhr

Sa, So und Feiertag: ab 14 Uhr

★ Außerferner Weihnachtsmarkt in Reutte

Im Stadtpark Reutte findet 2026 an drei Adventwochenenden der Außerferner Weihnachtsmarkt statt. Vor der Kulisse von „Reutte on Ice“ gibt es regionale Köstlichkeiten, Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle und handgefertigte Geschenkideen. Ein Rahmenprogramm ergänzt den Markt. (TT.com)