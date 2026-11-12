Go your way. Go WALTER!

Du suchst nicht nur einen Job, sondern internationales Business. Kein Herumreden, sondern Anpacken. Kein Büro, sondern Raum für persönliche Entwicklung. Nicht nur KollegInnen, sondern Teamgeist.

Wer seinen Berufsweg aktiv gestalten möchte, findet in der WALTER GROUP die besten Voraussetzungen dafür. Mit den Unternehmen LKW WALTER und CONTAINEX verbinden wir internationale Geschäftsbeziehungen mit einem Arbeitsumfeld, das von Teamgeist, Verantwortung und persönlicher Entwicklung geprägt ist. Mehr als 500 MitarbeiterInnen arbeiten am Standort Kufstein gemeinsam daran, Europas Wirtschaft in Bewegung zu halten und innovative Raumlösungen für Kunden zu schaffen.

Perfekt vorbereitet auf deine Zukunft

Egal, ob du BerufseinsteigerIn, Young Professional oder QuereinsteigerIn bist: Bei uns startest du mit einem strukturierten Traineeprogramm, das dich Schritt für Schritt auf deine zukünftige Aufgabe vorbereitet. Dabei lernst du nicht nur dein zukünftiges Tätigkeitsfeld kennen, sondern erhältst auch spannende Einblicke in unsere Unternehmenskultur, unsere Geschäftsmodelle und die internationale Zusammenarbeit.

Seminare, praktische Workshops, digitale Lernangebote und die persönliche Begleitung durch erfahrene Coaches geben dir die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen. Schon früh knüpfst du Kontakte zu internationalen Geschäftspartnern und sammelst Erfahrungen in einem Umfeld, in dem täglich zahlreiche Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen.

© WALTER GROUP

Mitreden, mitgestalten, mitwachsen

Bei uns zählt jede einzelne Person. Kleine Teams, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien schaffen Raum für eigene Ideen und persönliches Engagement. Wer Initiative zeigt, kann viel bewegen und seinen eigenen Karriereweg aktiv mitgestalten.

Dabei unterstützen wir unsere Mitarbeitenden gezielt dabei, ihre fachlichen und persönlichen Stärken auszubauen. Ob Weiterbildungsangebote der WALTER ACADEMY, digitale Lernplattformen, Sprachtrainings oder berufsbegleitende Studienmöglichkeiten: Wir investieren bewusst in Menschen, die etwas bewegen wollen. Denn wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg vor allem von engagierten und kompetenten MitarbeiterInnen getragen wird.

Mehr als ein Arbeitsplatz

Ein attraktiver Job besteht aus mehr als spannenden Aufgaben. Deshalb schaffen wir Rahmenbedingungen, die Flexibilität ermöglichen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Dazu zählen Flexitime, Homeoffice, ein Firmenlaptop ab dem ersten Arbeitstag, eine Beteiligung am Unternehmenserfolg und ein freiwilliger Stundenpool im Ausmaß einer Arbeitswoche zur flexiblen Verwendung sowie ein Jobticket. Darüber hinaus fördern wir Sportaktivitäten, Gesundheitsangebote und Teamevents, die den Austausch stärken und zum positiven Miteinander beitragen.

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Erfolg gemeinsam gestalten

Als international tätiges Unternehmen denken wir langfristig. Nachhaltige Geschäftsmodelle und verantwortungsvolles Wirtschaften sind für uns ebenso selbstverständlich wie ein wertschätzendes Miteinander und die Förderung individueller Potenziale.

Wer einen Arbeitsplatz sucht, an dem internationale Perspektiven, persönliche Entwicklung und echter Teamspirit zusammenkommen, findet bei uns die passenden Möglichkeiten. Starte jetzt deinen Weg bei der WALTER GROUP und bewirb dich online!

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Top-Stellen: LKW WALTER: Transport Manager (m/w/d) für Italien, Spanien, Portugal oder Frankreich

CONTAINEX: (Junior) Sales Manager (m/w/d) für Italien oder Schweiz

Top-Benefits Zusätzliche freie Woche

MitarbeiterInnenevents

Homeoffice

Gesundheitsmaßnahmen

Essenszulage