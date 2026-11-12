Party am 14. November

Wie Freunde einem gelähmten Zillertaler Piloten neue Flügel verleihen

Rene Pfister liebt es, die Welt von oben zu sehen. Für den 36-jährigen Gleitschirm-Piloten änderte der 23. Februar 2026 alles.
© Pfister
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Das Freiheitsgefühl gehörte für den Gleitschirm-Testpiloten Rene Pfister zum Berufsalltag. Durch einen schrecklichen Unfall im Februar änderte sich sein Leben von einem Tag auf den anderen. Freunde unterstützen den Querschnittgelähmten jetzt mit einer großen Benefizparty in Fügen.

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