Party am 14. November
Wie Freunde einem gelähmten Zillertaler Piloten neue Flügel verleihen
Rene Pfister liebt es, die Welt von oben zu sehen. Für den 36-jährigen Gleitschirm-Piloten änderte der 23. Februar 2026 alles.
© Pfister
Das Freiheitsgefühl gehörte für den Gleitschirm-Testpiloten Rene Pfister zum Berufsalltag. Durch einen schrecklichen Unfall im Februar änderte sich sein Leben von einem Tag auf den anderen. Freunde unterstützen den Querschnittgelähmten jetzt mit einer großen Benefizparty in Fügen.
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