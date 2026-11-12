Fiegl + Spielberger: Karriere mit Zukunft seit fast 100 Jahren

Fast jeder erinnert sich an den ersten Arbeitstag: die Aufregung, die Erwartungen und die Frage, ob man seinen Platz finden wird. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fiegl + Spielberger liegt dieser Moment Jahre oder Jahrzehnte zurück. Geblieben ist das Gefühl, Teil der Fiegl-Familie zu sein.

Wenn das Unternehmen im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestandsjubiläum feiert, geht es nicht nur um seine Geschichte, sondern vor allem um die Menschen dahinter. Um Lehrlinge, die zu Fachkräften wurden, um Mitarbeiter, die Verantwortung übernommen haben, und um Kolleginnen und Kollegen, die ihren gesamten Berufsweg im Unternehmen gegangen sind. In einer Zeit des ständigen Wandels ist das nicht selbstverständlich.

Für viele beginnt diese Reise mit einer Lehre. Sie ist nicht nur eine Ausbildung, sondern ein echter Karrierestart. Lehrlinge lernen einen Beruf und werden Teil eines Teams, das Wissen weitergibt, unterstützt und fördert. Von Anfang an erleben sie, dass ihre Arbeit zählt, und wachsen an Herausforderungen für ihre berufliche Zukunft.

Genau darin liegt die Stärke einer Lehre bei Fiegl + Spielberger: Sie schafft Perspektiven. Viele heutige Facharbeiter, Obermonteure oder Projektleiter begannen selbst als Lehrlinge. Heute geben sie ihre Erfahrungen weiter und zeigen, was mit Engagement und Leidenschaft möglich ist.

Der Lehrabschluss ist dabei oft erst der Anfang. Wer sich weiterentwickeln möchte, kann neue Aufgaben übernehmen, Spezialisierungen erwerben, Weiterbildungen absolvieren oder mehr Verantwortung tragen. Das Unternehmen investiert gezielt in die Menschen, die mit Wissen und Einsatz zum Erfolg beitragen. Denn ein Unternehmen kann nur wachsen, wenn auch seine Mitarbeiter wachsen können.

Neben spannenden Projekten, modernen Arbeitsplätzen und Perspektiven sind es vor allem die Menschen, die Fiegl + Spielberger auszeichnen: Kollegen, die sich unterstützen, Teams, die Herausforderungen gemeinsam meistern und eine Wertschätzung, die täglich spürbar ist.

Während das Unternehmen auf fast 100 erfolgreiche Jahre zurückblickt, richtet sich der Fokus auf die Zukunft. Denn die größte Stärke von Fiegl + Spielberger waren und sind die Menschen, die jeden Tag Verantwortung übernehmen und gemeinsam Zukunft gestalten.

Top-Benefits Fitnessangebote

Mitarbeiterevents

Führungskräfte aus den eigenen Reihen

Mitarbeitergeschenke

Parkplatz