Raiffeisen Tirol: In Menschen und Zukunft investieren

Aus- und Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg: Mit einer neuen Ausbildungs-Bankstelle und einem universitären Lehrgang eröffnet Raiffeisen Tirol vielfältige Karriereperspektiven.

Ein attraktiver Arbeitgeber bietet nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch Perspektiven. Raiffeisen Tirol investiert deshalb gezielt in die Entwicklung seiner Mitarbeiter:innen – vom Berufseinstieg über den Quereinstieg bis zur Übernahme von Führungsverantwortung.

Am 11. November startet am Innsbrucker Marktplatz die neue Ausbildungs-Bankstelle als Pilotprojekt. Das Besondere: Hier geht es nicht darum, neue Mitarbeiter:innen möglichst schnell für ihren Arbeitsplatz fit zu machen. Vielmehr erhalten sie Raum, sich fachlich und persönlich zu entwickeln, Sicherheit zu gewinnen und von Anfang an zu erleben, was es bedeutet, Teil von Raiffeisen zu sein.

In einem geschützten Lernumfeld sammeln sie praktische Erfahrungen im Kundenkontakt. Ein eigener Trainer vermittelt Fachwissen, begleitet die Lernenden und gibt laufend Feedback. So entsteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aus Fehlern zu lernen und Schritt für Schritt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Einheitliche Ausbildungsstandards und eine abschließende Schalterprüfung sichern die Qualität. Das Angebot richtet sich auch an Quereinsteiger und soll künftig Service-Mitarbeiter:innen aus ganz Tirol auf ihre Aufgaben vorbereiten.

Auch bei der Entwicklung künftiger Führungskräfte setzt Raiffeisen Tirol Maßstäbe: Der gemeinsam mit der Universität Innsbruck konzipierte Lehrgang „Leadership meets Management & Change“ verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit praxisnahen Inhalten zu Führung, Kommunikation, Projektmanagement und Veränderungsprozessen. Ein flexibles Lernkonzept erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Weiterbildung.

Verena Zacchia, Bereichsleiterin Personal, betont: „Personalentwicklung ist für uns eine Führungsaufgabe mit höchster Priorität. Wir wollen Menschen frühzeitig fördern, ihnen Entwicklung zutrauen und sie auf ihrem Weg zu mehr Verantwortung begleiten. Denn wer in Menschen investiert, stärkt nicht nur die Mitarbeiter:innen, sondern auch die Qualität unserer Beratung und die Zukunft von Raiffeisen Tirol.“

Top-Benefits Aus- und Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Essenszulage

Verkehrsmittelzuschuss

Homeoffice