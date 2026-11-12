Wir begeistern Menschen am Berg

Vielfältige Jobs und starke Benefits

Ob an der Seilbahn, auf der Piste, in der Werkstatt oder im Büro: Bei den Bergbahnen Sölden arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Talenten zusammen. Rund 300 Seilbahn Mitarbeiter sorgen im Winter für besondere Bergerlebnisse – und profitieren selbst von attraktiven Vorteilen.

Vielfältige Talente und Einsatzbereiche

Ob technisches Interesse, handwerkliches Geschick oder Freude am Kontakt mit Menschen: Die Bergbahnen Sölden bieten Beschäftigungsmöglichkeiten in vielen Bereichen:

Technik und Seilbahnbetrieb: Seilbahnen und Liftanlagen, Elektrotechnik sowie Installations- und Gebäudetechnik.

Piste und Schnee: Beschneiung, Pistenpräparierung und Pistenrettung.

Werkstatt und Fuhrpark: Mechanik, Schlosserei sowie Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Maschinen.

Gästeservice und Verwaltung: Kassa, Infopoint, IT, Buchhaltung, Controlling, Lohnverrechnung und Marketing.

Je nach Stelle ist eine ganzjährige oder saisonale Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – dazu zählt je nach Einsatzbereich auch die 4-Tage-Woche im Sommer.

Weiterbildung und berufliche Perspektiven

Mit Workshops, Schulungen und Kursen fördern die Bergbahnen Sölden fachliches Wissen und persönliche Entwicklung. Auch der nächste Karriereschritt ist im Unternehmen möglich: Fast alle Führungskräfte kommen aus den eigenen Reihen. Für den Berufseinstieg stehen die Lehrberufe Seilbahntechnik sowie Land- und Baumaschinentechnik zur Wahl.

Langfristige Perspektiven im Team

Was die Mitarbeitenden verbindet, ist die tägliche Arbeit an und mit alpiner Infrastruktur, verlässliches Teamwork und ein Arbeitsumfeld, das langfristige berufliche Perspektiven bietet. Infos zu den Arbeitsbereichen und offenen Stellen sind unter bergbahnen.soelden.com/jobs verfügbar.

Top-Benefits Mitarbeiterprämien

Fitnessangebote

Essenszulage

Mitarbeitervergünstigungen

Werksbus