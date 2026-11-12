Thöni Gruppe – Creating Future

Mit Leidenschaft für Technik und Umwelt - arbeiten, wo Innovation entsteht

Die Thöni Gruppe bietet zukunftsorientierte Arbeitsplätze, vielfältige Verantwortungsbereiche und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld mit Beteiligung an zukunftsweisenden, nachhaltigen Projekten. Als Tiroler Familienunternehmen setzen wir seit mehr als 60 Jahren auf Wachstum und nachhaltige Entwicklung. Eine Strategie, die sich durch alle Bereiche zieht: Aluminiumprofile aus über 80 % Recyclingmaterial, Automotive-Komponenten für den Leichtbau und die E-Mobilität, Biogasanlagen für die energetische Verwertung organischer Abfälle, Maschinen- und Anlagenteile für die Erzeugung erneuerbarer Energie und Schläuche für unterschiedlichste Anforderungen.

Thöni legt in den täglichen Abläufen hohen Wert auf Kundenorientierung und Innovation, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen steht dabei im Vordergrund. Es wird darauf geachtet, Produkte und Rohstoffe mit einem hohen Recyclinggrad zu verwenden, ressourcenschonend zu produzieren, unnötige Abfallströme und Energieverbräuche zu vermeiden und die hohen Ansprüche und Verpflichtungen in Bezug auf den Umweltschutz einzuhalten.

Die fachliche und persönliche Entwicklung wird unter dem Dach der Thöni Akademie entsprechend gefördert. In die interne und externe Aus- und Weiterbildung der Belegschaft wird viel investiert und das geistige und körperliche Wohlbefinden aller ist dem Unternehmen ein großes Anliegen. Für alle Mitarbeitenden steht mit der Körperfabrik am Standort in Telfs eine kostenlos nutzbare Gesundheits- und Fitnesseinrichtung zur Verfügung. Mit unserer eLearning Plattform unterstützen wir unsere Mitarbeitenden, sich in vielfältigen Bereichen selbstständig weiterzubilden.

Gleich zu Arbeitsbeginn gibt es mit dem Thöni Welcome Day alle wichtigen Informationen, die einen optimalen Start bei Thöni ermöglichen. Über alle aktuellen Ereignisse und Angebote bei Thöni werden alle Mitarbeitenden schnell und einfach über die ThöniApp informiert. Thöni bietet mit dem Sky Lunch eine ausgewogene Mittagsverpflegung samt Essenszuschuss. Neben einem Fahrtkostenzuschuss ermöglichen wir Bike Leasing in Zusammenarbeit mit JobRad.

Facts Portfolio: Aluminium, Automotive Components, Sustainable Solutions, Hose Solutions

Standorte: Telfs, Pfaffenhofen, Landeck, Kempten, Barcelona, Bozen, Rovereto, Bellingham

ca. 900 MitarbeiterInnen weltweit

473 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 (unkonsolidiert) in der Thöni Gruppe

Top-Benefits Aus- und Weiterbildung Fitnessangebote Kantine Flexible Arbeitszeiten MitarbeiterInnenevents