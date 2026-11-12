Zeugen gesucht
19-Jähriger in Innsbruck angefahren: Autolenker fuhr einfach weiter
Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck einem 19-Jährigen über den rechten Fuß gefahren. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw-Lenker hielt nicht an und fuhr weiter.
Der Unfall ereignete sich gegen 0.25 Uhr in der Amraser-See-Straße. Der 19-jährige Syrer wollte gerade etwas aus dem Kofferraum eines abgestellten Autos nehmen, als der vorbeifahrende Pkw seinen Fuß überrollte. Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik Innsbruck gebracht.
Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059133/7591-100 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)