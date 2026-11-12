19-Jähriger in Innsbruck angefahren: Autolenker fuhr einfach weiter

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck einem 19-Jährigen über den rechten Fuß gefahren. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw-Lenker hielt nicht an und fuhr weiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 0.25 Uhr in der Amraser-See-Straße. Der 19-jährige Syrer wollte gerade etwas aus dem Kofferraum eines abgestellten Autos nehmen, als der vorbeifahrende Pkw seinen Fuß überrollte. Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik Innsbruck gebracht.