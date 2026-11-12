Auto fuhr nur noch auf Felge: Polizei stoppte alkoholisierten 62-Jährigen in Haiming

Mit Lärm und Funkenflug war ein 62-jähriger Autofahrer am Mittwochabend auf der Tiroler Straße bei Haiming unterwegs. Als die Polizei den Wagen stoppte, machten die Beamten gleich mehrere Entdeckungen.

Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich einer Polizeistreife am Mittwochabend auf der Tiroler Straße (B171) in Haiming geboten. Ein Pkw fuhr mit lautem Lärm und starkem Funkenflug an den Beamten vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen hinten rechts nur noch auf der Felge unterwegs war.

Der 62-jährige Ungar war gegen 21.45 Uhr in westliche Richtung gefahren, als die Polizisten auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Die Beamten hielten den Wagen wenig später an und kontrollierten den Lenker.

Dabei stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß. Zudem verlief ein durchgeführter Alkomattest positiv.

Weiterfahrt untersagt, Ermittlungen laufen

Die Polizei untersagte dem 62-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt und nahm wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichentafeln des Pkw ab.