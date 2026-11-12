Tiroler Versicherung: Vielfalt trifft Teamgeist

Unterschiedliche Kompetenzen und Aufgaben, ein gemeinsamer Anspruch: schnell, persönlich und verlässlich für Menschen da zu sein

Diese ausgeprägte Lösungsorientierung ist die Superkraft der TIROLER VERSICHERUNG, einer der besten Arbeitgeberinnen des Landes. Gelebte Regionalität bei der TIROLER bedeutet, dass alle Entscheidungen in Tirol getroffen werden. Das schafft kurze Wege, schnelles, unbürokratisches Service und gleichzeitig eine außergewöhnliche Vielfalt an Berufsmöglichkeiten.

Hinter den Kulissen sind rund 440 Mitarbeiter:innen in über 100 unterschiedlichen Berufsbildern am Werk, um die besten Versicherungslösungen und das beste Service für die Kund:innen anzubieten. Der Austausch über Bereichsgrenzen hinweg ist dabei selbstverständlich.

Ob Sachversicherungen, Personenversicherungen oder Rechtsschutz – kompetente Mitarbeiter:innen finden Lösungen für die Anliegen der Kundinnen und Kunden. Jede Aufgabe trägt dazu bei, dass Hilfe schnell dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Die Berater:innen-Teams sind im ganzen Land für die Kund:innen da. Damit alles reibungslos funktioniert, unterstützt das Team TIROLER Service bei Berechnungen und Verträgen, das Team Schaden & Leistung sorgt im Ernstfall für schnelle Hilfe, und das Team Vertriebsmarketing entwickelt kreative Ideen, um Menschen für die TIROLER zu begeistern. Im Rechnungswesen & Controlling laufen alle Fäden zusammen.

Und die Vielfalt reicht noch weiter: In der IT entwickeln Software-Spezialist:innen digitale Lösungen für die Zukunft. Im Team Wertermittlung und Riskmanagement werden Risiken frühzeitig erkannt und Grundlagen für sichere Entscheidungen geschaffen. Dazu kommen Profis aus Personalmanagement, Marketing, Immobilien, Datenschutz und Compliance – alle Bereiche greifen ineinander, wie Zahnräder in einem großen System.

So entsteht ein starkes Ganzes aus vielen unterschiedlichen Talenten. Denn wenn Menschen mit unterschiedlichen Stärken zusammenarbeiten, entsteht ein Team, das gemeinsam wirklich etwas bewegt. #mirhaltnzamm

Jetzt bewerben Interessiert an einem Job mit Sinn und Perspektiven? Alle offenen Stellen gibt es unter: www.tiroler.at/karriere