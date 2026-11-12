Neustart statt Karriereende: Tirols Eis-Königin Herzog greift nach schwieriger Zeit an

Die Tiroler Ex-Weltmeisterin Vanessa Herzog entschied sich für die Fortsetzung der Karriere, ab Freitag will es die 31-Jährige im Eisschnelllauf-Weltcup in China wissen. Ebenso wie Jeannine Rosner und drei weitere Tiroler.

Wenn Vanessa Herzog im Frühjahr alles hingeschmissen hätte – es wäre ihr keiner böse gewesen. Nach zweimal Blech 2018 und 2022 ging der ersehnte dritte Olympia-Auftritt heuer nach schweren Rückenproblemen völlig daneben. Und kaum war die Saison zum Vergessen in den Eisschnelllauf-Geschichtsbüchern, kam die Gehirntumor-Diagnose von Trainer und Ehemann Thomas.

Es ist viel, was auf den Schultern der Tiroler Eis-Königin lastete. Doch anstatt in die Knie zu gehen, startete die 31-jährige Innsbruckerin durch und bereitete sich mit neuer Motivation auf die Saison vor, die am Freitag mit dem Weltcup in Peking beginnt.

„Ich wollte nicht mit Tränen abtreten. Die Flamme brennt, und ich bin bereit für ein völlig neues Kapitel“, verkündete die Ex-Weltmeister von 2019 und wischte die Gedanken an eine Karriereende vom Eis. In der Trainingsgruppe von US-Eisschnelllauf-Legende Jordan Stolz fand Herzog eine neue Heimat, stellte viel um. Alles mit dem Ziel, den so lädierten Rücken zu entlasten.

Bestzeit vor dem Weltcup

Die ersten Früchte durfte Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 bereits ernten: Vor wenigen Tagen lief Herzog die für sie eher untypisch lange 1500-Meter-Strecke in ihrer Inzeller Trainings-Heimat in 1:56,82 Minuten und markierte damit eine neue persönliche Bestzeit auf europäischem Eis.

„Die Zeit katapultiert sie direkt in die Top Ten der Weltrangliste. Ein bemerkenswertes Resultat auf einer Nebenstrecke, das die aktuelle Formstärke und das hohe Grundtempo unterstreicht“, sagte Thomas Herzog. In Peking fährt Herzog über 500, 1000 und 1500 m, vorerst noch in der B-Gruppe.

Die Rumerin Jeannine Rosner kämpft in der Elite um den Durchbruch. © imago/Goal Sports

Die vergangene Saison verlief indes für die Rumerin Jeannine Rosner wie im Märchen: Auf den Junioren-Weltrekord über 3000 Meter folgte die Olympia-Premiere. Nun beginnt für den 20-jährigen Shooting-Star ein neues Kapitel, die Junioren-Titel kann Rosner altersbedingt nicht mehr verteidigen.

„Es war mein aufregendstes und stressiges Jahr bisher“, blickt die fünffache Junioren-Weltmeisterin zurück. Wegen den sportlichen Höhenflüge litten auch die Präsenzzeiten im Sport-BORG. Zwischenzeitliche Befürchtungen, nicht zur Reifeprüfung zugelassen zu werden, wurden für die erfolgreiche Maturantin nicht wahr.

Der Grinzener Gabriel Odor startet in der A-Gruppe und will sich dort etablieren. © imago

„Mein Ziel ist es jetzt natürlich, mich weiter zu verbessern und auch in der Eliteklasse von Anfang an gut dabei zu sein“, erklärte Rosner, die zum Auftakt allerdings gedämpfte Erwartungen hegt: Wegen der Grundausbildung im Heeressport kam die Vorbereitung ein wenig zu kurz. „Es fehlt ganz einfach noch die Kraft“, räumte Rosner ein, dass sie speziell im Sprint noch Aufholbedarf ortet. War für die Olympia-Quali im Vorjahr eine Frühform nötig, dürfte die Hochform nun erst später kommen. Rosner wird in Peking über 3000 m und im Massenstart antreten.

Mit Gabriel Odor, Ignaz Geschwentner und Anna Molnar sind drei weitere Tiroler im österreichischen Quintett. Vor allem auf den in Kanada lebenden Grinzener Odor sind viele Blicke gerichtet, im neuen Massenstart-Format will der 26-Jährige aufzeigen: „Die letzten Wochen ging es sehr gut.“