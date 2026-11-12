Notwendiger Schritt
Imst entzieht Stadtoberhaupt aus der Nazi-Zeit die Ehrenbürgerschaft
Stadtarzt und Nazi-Bürgermeister: Ferdinand Jenewein (r.) erhielt zunächst eine Verurteilung als „Hochverräter“ dann die Ehrenbürgerschaft der Stadt Imst.
© Museum im Ballhaus
Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschloss der Imster Gemeinderat die Aberkennung. Im Mittelpunkt der Debatte standen die überzeugte NS-Tätigkeit des Ehrenbürgers sowie seine Vorbildfunktion. Bedenken gab es wegen seiner Verdienste als Arzt und die nachträgliche Bewertung seines Lebenswerks.
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