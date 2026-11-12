Imst entzieht Stadtoberhaupt aus der Nazi-Zeit die Ehrenbürgerschaft

Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschloss der Imster Gemeinderat die Aberkennung. Im Mittelpunkt der Debatte standen die überzeugte NS-Tätigkeit des Ehrenbürgers sowie seine Vorbildfunktion. Bedenken gab es wegen seiner Verdienste als Arzt und die nachträgliche Bewertung seines Lebenswerks.