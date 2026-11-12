Abo-Kündigungen, Ticket-Wucher und mehr: So will die EU Konsumenten besser schützen

Die EU plant weitreichende neue Regeln für das Internet. Versteckte Kosten, erschwerte Kündigungen und manipulative Designs sollen verboten werden. Auch TikTok-Mechanismen und Lootboxen für Kinder im Visier. Konsument:innen sollen sich Milliarden sparen.

Geht es nach der EU-Kommission, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Onlineshopping oder beim Gaming stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen. „Wir gehen gegen unlauterere Praktiken vor, um Verbrauchern Wahlmöglichkeit zu geben“, sagte Vizekommissionspräsidentin Henna Virkkunen.

Der zuständige EU-Kommissar Michael McGrath sprach bei der Vorstellung des Gesetzes für digitale Fairness (Digital Fairness Act, kurz DFA) von der bedeutendsten Neuregelung des europäischen Verbraucherschutzrechts seit über 20 Jahren. „Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen den Verbrauchern in der EU jährlich Einsparungen von bis zu 13,7 Milliarden Euro bringen werden“, sagte der irische Politiker.

Gegen Wucher bei Ticketpreisen

Brüssel will mit dem Vorschlag Konsumentinnen und Konsumenten insbesondere vor Manipulation durch sogenannte Dark Patterns schützen. Darunter versteht man Designelemente, die das Verhalten von Konsumenten so steuern sollen, dass diese den Überblick verlieren – und dadurch dann unbeabsichtigt Optionen auswählen, die dem Anbieter nutzen. Dazu zählen auch Elemente, die potenziellen Käuferinnen und Käufern suggerieren, dass nur mehr eine geringe Anzahl eines Produktes verfügbar sei.

Bei Kündigungen dürften Unternehmen demnach nicht mehr manipulierende Sätze schreiben wie: „Wir sind traurig, dass du uns verlässt“. Die Kündigung eines Vertrags dürfe nicht deutlich komplizierter sein als der Abschluss, so die EU-Kommission. Auch Tricks wie die erfundene Knappheit eines Produkts („Nur noch 2 Stück verfügbar“) sollen dem Vorschlag nach künftig verboten sein.

Wir gehen gegen unlauterere Praktiken vor, um Verbrauchern Wahlmöglichkeit zu geben. Henna Virkkunen, Vizekommissionspräsidentin

Bei Ticketverkäufen etwa für Konzerte müsste demnach die Anzahl der Karten zum Einstiegspreis und Höchstpreis genannt werden. Damit soll auch gegen Wucher bei dynamischer Bepreisung vorgegangen werden. Darunter versteht man Preise, die sich je nach Nachfrage, Zeitpunkt oder verfügbaren Plätzen ändern.

Wer in sozialen Medien unterwegs ist, soll den Funktionen wie endloses Scrollen und das automatische Abspielen von Videos individuell abschalten können. Damit reagiert die Kommission auf die Mechanismen, um Nutzer möglichst lange auf Plattformen halten sollen.

Mehr Kinderschutz beim Zocken

Ergänzend dazu soll das nun vorgeschlagene Gesetz bei Videospielen bestimmte Mechanismen für Kinder verbieten. So sollen virtuelle Währungen für Minderjährige standardmäßig ausgeschaltet sein. Auch sogenannte Lootboxes sollen verboten werden. Das sind kostenpflichtige Zufallspakete mit Glücksspielcharakter, die etwa neue Waffen oder Figuren freischalten. Sie sollen nur mit Zustimmung der Eltern aktiviert werden können. Familien sollen so einen Überblick darüber erhalten, wofür Kinder Geld ausgeben.

Wer einen Vertrag abgeschlossen hat, soll immer das Recht haben, mit einem Menschen über Probleme zu sprechen. Einen ausschließlich durch Künstliche Intelligenz (KI) oder andere Technik gesteuerten Kundenservice will die Kommission damit verbieten.

EU-Ermittlungen in Härtefällen

Verbraucher sollen auch dann alle ihre Rechte behalten, wenn KI-Agenten im Netz für sie einkaufen. Gleichzeitig sollen die Regeln dem Vorschlag zufolge sicherstellen, dass Verbraucher die Kontrolle über die Aktionen des KI-Agenten haben. So sollen sie etwa eine Preisgrenze festlegen können. Unternehmen soll es zudem verboten sein, bestimmte Produkte oder auch Rabatte nur für den Kauf per KI-Agent anzubieten.

Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen den Verbrauchern in der EU jährlich Einsparungen von bis zu 13,7 Milliarden Euro bringen werden. Michael McGrath, EU-Kommissar

Die EU-Kommission schlägt zudem vor, künftig selbst Ermittlungen gegen Unternehmen führen zu dürfen, die sich nicht an die Verbraucherschutzregeln halten. Bisher liegt die Durchsetzung dieser Rechte weitgehend bei den nationalen Behörden.