Energiewende. Meine Berufung.

Jetzt bewerben und Teil der Energiezukunft sein.

Die TIWAG-Gruppe zählt mit rund 1.700 Beschäftigten an verschiedenen Standorten in Tirol zu den größten Unternehmen des Landes. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen neben der erneuerbaren heimischen Wasserkraft unsere wertvollste Ressource dar. Deshalb fördern wir ihre persönliche, fachliche und methodische Entwicklung gezielt durch unser umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm.

Vereinbarkeit im Mittelpunkt

So bieten wir ihnen die Chance, sich für Fach- und Führungspositionen zu qualifizieren. Dabei legen wir auch besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, aber auch eine Kostenbeteiligung für die Kinderbetreuung sollen vor allem Frauen den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern.

Umfangreiche Zusatz-Angebote

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Individuell gestaltbare Arbeitsplätze sowie verschiedene Sportangebote sollen dazu beitragen, dass man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt. Nicht zuletzt machen ein krisensicherer Arbeitsplatz, ein kollegiales Betriebsklima, faire Entlohnung und eine betriebliche Altersvorsorge sowie modernste Infrastruktur die TIWAG-Gruppe zu einem Top-Arbeitgeber im Land.

Jobs mit Perspektive

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen eine wichtige Schlüsselrolle für das Gelingen der Energiewende in Europa – weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Ressourcen, wie der Wasserkraft oder Photovoltaik. Wir gestalten aktiv die Energiezukunft und arbeiten in einer der spannendsten Wirtschaftsbranchen.

Starker Fokus auf Lehrlinge Als „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ ist uns eine fundierte Lehrausbildung ein besonderes Anliegen. Wir bieten daher Lehrstellen in sieben verschiedenen Berufsbildern an. Für Herbst 2027 suchen wir Lehrlinge im Bereich Elektrotechnik in ganz Tirol, Metalltechnik in Imst sowie Informationstechnologie und Fernwärmetechnik in Innsbruck. Schnuppertage nach Vereinbarung jederzeit möglich.

Bewerbungshinweis Worauf also noch warten? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.tiwag.at/karriere