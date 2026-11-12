Wo Logistik Menschen weiterbringt

Bei DSV in Österreich treffen internationale Möglichkeiten auf eine starke Logistiktradition. Wer Verantwortung übernehmen, dazulernen und die Zukunft mitgestalten möchte, findet hier viele Wege.

Logistik verbindet Menschen, Unternehmen und Märkte. Bei DSV in Österreich sind es die Mitarbeitenden, die diese Verbindungen jeden Tag möglich machen. Ob Road, Air & Sea oder Contract Logistics: Aufgaben und Kompetenzen unterschiedlicher Bereiche greifen ineinander und eröffnen vielfältige berufliche Perspektiven. DSV bietet darüber hinaus Lösungen für Projektlogistik, Paketservices und Zollabwicklung.

Dabei zählt nicht nur, wo jemand heute steht, sondern wohin der nächste Schritt führen kann. Mitarbeitende können in einem internationalen Umfeld Verantwortung übernehmen, voneinander lernen und ihre Erfahrung über Aufgaben, Teams und Länder hinweg weiterentwickeln. Genau dafür steht unser Arbeitgeberversprechen: „Start here. Go Anywhere“. Es bringt den Anspruch auf den Punkt, Entwicklung und individuelle Karrierewege bei DSV zu vereinen.

Mit der Übernahme von Schenker ist DSV noch einmal deutlich gewachsen. Die Verbindung bringt zwei Unternehmen mit langer Logistikgeschichte, Know-how und internationalen Netzwerken zusammen. DSV beschäftigt heute weltweit rund 150.000 Menschen und ist in mehr als 90 Ländern präsent. Für Bewerbende in Österreich bedeutet diese Stärke vor allem eines: Ein internationales Umfeld, das eine Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten eröffnet.

Was uns alle verbindet, ist der Wille, Dinge voranzubringen – in der operativen Logistik genauso wie in Vertrieb, IT, Finance oder People & Organisation.

Für alle, die neugierig sind, Verantwortung übernehmen und gemeinsam etwas bewirken möchten, stehen bei DSV viele Wege offen.

Start here. Go Anywhere

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