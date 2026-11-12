Gerätewerk Matrei: Wo technische Vielfalt zu Hause ist

Was verbindet ein Premium-Kochfeld mit einer E-Ladestation? Die Fertigungskompetenz aus Matrei.

Mit einem hochmodernen Maschinenpark fertigt das Gerätewerk Matrei anspruchsvolle Geräte, Komponenten und Baugruppen für unterschiedliche Branchen. Was viele überrascht: Wie viel innovative Technik direkt in Tirol entsteht.

Für die Mitarbeitenden bedeutet dies abwechslungsreiche Aufgaben, unterschiedliche Technologien und die Möglichkeit, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Zugleich trägt die breite Aufstellung des Unternehmens zur Stabilität der Arbeitsplätze bei. Seit 1948 ist GWM als Genossenschaft organisiert, in der die Mitglieder mitbestimmen. Kurze Entscheidungswege und soziale Verantwortung prägen die Unternehmenskultur.

Ein gutes Betriebsklima und attraktive Sozialleistungen schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld. Mit gezielten Aus- und Weiterbildungen fördert GWM die fachliche und persönliche Entwicklung. So bleibt wertvolles Fachwissen in der Region und stärkt den Wirtschaftsstandort Tirol.

Top-Benefits Gute Verkehrsanbindung

Sicherer Arbeitsplatz

Aus- und Weiterbildung

Gesundheitsförderung

Hightech im Arbeitsalltag