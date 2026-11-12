Häftling auf der Flucht gestellt: Ehrung der Stadt Innsbruck für zwei MÜG-Mitarbeiter

Heinz Sporschill und Dominik Feldbaumer hatten am Klinikgelände einen fliehenden Häftling gestellt. Für den Einsatz wurden sie nun geehrt.

Innsbruck – Erst die Verfolgung, jetzt die Auszeichnung: Die beiden MÜG-Mitarbeiter Heinz Sporschill und Dominik Feldbaumer sind für ihren Einsatz bei der Festnahme eines entflohenen Häftlings von der Stadt Innsbruck geehrt worden.

Zu dem Zwischenfall war es am Nationalfeiertag am Klinikgelände gekommen. Die TT berichtete. Während eines Ausgangs für eine medizinische Behandlung an der Klinik entwischte Montagvormittag ein Häftling der Innsbrucker Justizanstalt seinen Bewachern. Der Mann floh über das Areal des Landeskrankenhauses und weiter in den angrenzenden Stadtteil Wilten.

„Bevölkerung kann sich auf MÜG verlassen“

Dort endete seine Flucht allerdings abrupt. Denn er lief den beiden Beamten der Mobilen Überwachungsgruppe quasi in die Arme. Als Sporschill und Feldbaumer bemerkten, dass ein Justizwachebeamter dem Mann hinterherlief, stellten sie sich ihm in den Weg, und konnten ihn aufgreifen – und schließlich wieder an die Wache übergeben. Erst dann wurde den MÜG-Mitarbeitern klar, dass es sich um einen Häftling handelt.

Ihr Arbeitgeber, die Stadt Innsbruck, verlieh den beiden nun eine offizielle Ehrung. Dankesworte „für den vorbildlichen Einsatz“ kamen von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA).

Auch der MÜG-Chef schloss sich an: „Im Ernstfall kann sich die Bevölkerung auf die MÜG verlassen – das haben die Kollegen Heinz Sporschill und Dominik Feldbaumer hier schnell unter Beweis gestellt“, so Amtsvorstand Christian Schneider.

Nicht der erste Zwischenfall

Es war heuer übrigens nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Ende Februar floh ein Insasse der Innsbrucker Justizanstalt aus dem Natterer Spital, wo er stationär untergebracht war. Die Flucht gelang ihm über ein Fenster des Krankenzimmers. Wenige Tage später entdeckten Polizisten den Gesuchten in Innsbruck als Beifahrer in einem Auto und nahmen ihn fest.

Anfang Mai dann seilte sich ein Häftling nicht nur im übertragenen Sinne ab. Für seine Flucht verknüpfte der 24-Jährige Hand- und Leintücher, warf dieses provisorische Seil aus dem Fenster seiner Zelle und kletterte über die Fassade der Justizanstalt in die Freiheit. Auch er wurde wenig später geschnappt und wieder ins Gefängnis gebracht. (TT.com)