Gutzeit ist auch Arbeitszeit

Ein besonderer Ort. 150 Persönlichkeiten. Eine Crew.

Alpine Natur, zeitloses Design und ein Gefühl von Leichtigkeit: Das familiengeführte Hotel Jungbrunn im Tannheimer Tal verbindet außergewöhnliche Kulinarik, eine weitläufige Wellnesswelt und herzliche Gastfreundschaft zu einem besonderen Gutzeitort. Nicht nur für Gäste, sondern auch für die Menschen, die hier arbeiten.

Rund 150 Persönlichkeiten aus über 15 Nationen bilden die Jungbrunn-Crew. Was sie verbindet? Echter Teamgeist, Leidenschaft und die Freude, gemeinsam etwas zu bewegen.

Ob Berufseinstieg oder nächster Karriereschritt: Die hauseigene Jungbrunn Academy schafft Raum für fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Und weil zum guten Arbeiten auch das gute Leben gehört, sorgen kostenfreie Unterkunft und Verpflegung, die Nutzung der Wellness- und Fitnessbereiche sowie gemeinsame Crew-Events für zusätzliche Gutzeit.

Ein Arbeitsplatz, der mehr bietet als einen Job. Ein Team, das mehr verbindet als die Arbeit. Willkommen in der Jungbrunn-Crew.

Top-Benefits Unterkunft und Verpflegung – auch an freien Tagen Freie Nutzung der hauseigenen Bereiche Individuelle Aus- und Weiterbildung Gemeinsam feiern und Zeit verbringen Zusätzlicher Urlaubstag nach einem Jahr