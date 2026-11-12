Präzisionstechnik im Lechtal. Dein Job bei kdg.

Kunststoffspritzguss, Prozesstechnik und Qualitätsmanagement: berufliche Perspektiven in Elbigenalp.

Viele in der Region kennen kdg noch aus der CD-Produktion. Heute entstehen in Elbigenalp auch hochpräzise Kunststoffbauteile für Medizintechnik und Lichtindustrie. Dahinter stehen Menschen, die Maschinen einrichten, Fertigungsprozesse optimieren und Qualität sichern.

Für diese Tätigkeiten sucht kdg Kunststofftechniker:innen, Prozesstechniker:innen und Fachkräfte im Qualitätsmanagement. Wer technisches Verständnis und Freude an präziser Arbeit mitbringt, findet hier Aufgaben an modernen Produktionsanlagen und Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung. Mit rund 100 Mitarbeitenden ist die kdg Unternehmensgruppe heute in unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig. Dazu zählen neben der Kunststofffertigung auch Medienproduktion, Audio- und Video-Mastering sowie physische und digitale Logistik.

Du möchtest wissen, welcher Job zu dir passt? Informiere dich über unsere offenen Stellen oder melde dich mit deiner Initiativbewerbung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Top-Benefits Flexible Arbeitsmodelle

Essenszuschuss

Weiterbildung & Entwicklung

Öffi-Zuschuss

Mitarbeiter:innenvergünstigungen